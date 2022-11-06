Фирму из Златоуста оштрафовали после разбирательства прокуратуры и Бастрыкина

После проведенных проверок управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющую компанию «КурортСтройСервис» из Златоуста оштрафовали на 125 тысяч рублей за рухнувший потолок в подъезде дома на улице Братьев Пудовкиных. Наказанию предшествовала проверка прокуратуры города и постановка дела на контроль в центральном аппарате СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам проверки в отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением ГУ ГЖИ по Челябинской области юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

URA.RU связалось с директором управляющей компанией. Он сообщил, что в настоящий момент решение прокуратуры оспаривается. При этом, по словом директора, Следственный комитет разобрался в ситуации, и не нашел в действиях компании нарушений.

Потолок в подъезде многоквартирного дома обрушился в ночь с 4 на 5 сентября в результате дождя. Жильцы опубликовали аварию в социальных сетях, после чего СМИ распространили информацию. Проблемой жильцов занялась городская прокуратура, а позже и глава СКР Александр Бастрыкин взял ход проверки под личный контроль.