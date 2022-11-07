07 ноября 2022

Центральную улицу Екатеринбурга перекроют на два месяца

В Екатеринбурге до января перекроют участок улицы Степана Разина
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, объезд на дороге, строительные работы, ремонт дороги
Дорожные работы на улице Степана Разина продлятся до 15 января Фото:

Движение транспорта по улице Степана Разина в центре Екатеринбурга остановят с 19 ноября по 15 января. На одном из участков улицы будут идти дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют в районе строящейся ледовой УГМК-Арены — от Степана Разина, 6 до Народной воли. «Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Степана Разина. Объезд закрытого участка будет организован по улице 8 Марта», — уточнили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге на несколько недель закрывали улицу Дальневосточную. Это было связано со строительством систем водоснабжения.

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Движение транспорта по улице Степана Разина в центре Екатеринбурга остановят с 19 ноября по 15 января. На одном из участков улицы будут идти дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Дорогу перекроют в районе строящейся ледовой УГМК-Арены — от Степана Разина, 6 до Народной воли. «Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Степана Разина. Объезд закрытого участка будет организован по улице 8 Марта», — уточнили в мэрии Екатеринбурга. Ранее в Екатеринбурге на несколько недель закрывали улицу Дальневосточную. Это было связано со строительством систем водоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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