Центральную улицу Екатеринбурга перекроют на два месяца

В Екатеринбурге до января перекроют участок улицы Степана Разина

Дорожные работы на улице Степана Разина продлятся до 15 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение транспорта по улице Степана Разина в центре Екатеринбурга остановят с 19 ноября по 15 января. На одном из участков улицы будут идти дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют в районе строящейся ледовой УГМК-Арены — от Степана Разина, 6 до Народной воли. «Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Степана Разина. Объезд закрытого участка будет организован по улице 8 Марта», — уточнили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге на несколько недель закрывали улицу Дальневосточную. Это было связано со строительством систем водоснабжения.