Свердловский бандит из ОПГ 90-х, сжигавшей людей, рвется на свободу

Олег Мельников был приговорен к 21 году колонии строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свердловчанин Олег Мельников, который состоял в банде Тихоновых, в орудовавшей с 90-х по нулевые годы, пытается освободиться из колонии условно-досрочно. 8 ноября убийцу отказались отпускать на свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд отклонил ходатайство Мельникова Олега Анатольевича об условно-досрочном освобождении», — говорится в сообщении пресс-службы. Мельников находится в СИЗО №47 (Каменск-Уральский), куда его направили на 21 год.

В арсенале группировки гранаты, тротиловые шашки, автомат с глушителем, охотничье ружье и гранатомет. Братья-бизнесмены Андрей и Максим Тихоновы собрали группировку из бывших знакомых.

Мельников состоял в банде Тихоновых, которая была организована в 1990-х годах, но самые громкие преступления датируются нулевыми годами. В 2002 году ОПГ по заказу бизнесмена Валерия Артамонова похитила врача из клиники неврозов Наталью Семенову. Ее с сыном-второкурсником затолкали в машину, увезли в лес за пределами Ревды и сожгли. Закопанные останки нашли только спустя семь лет.

Мельников был задержан раньше остальных членов банды. В его огороде нашли склад с оружием, а позднее следователи доказали, что боец в 90-х убил, как минимум, трех человек, а также причастен к вымогательству и грабежу. В частности, жертвой Мельникова стал школьный охранник, который сделал замечание за непристойное поведение.

Дело банды рассматривалось при участии присяжных заседателей в закрытом режиме. Это связано с опасностью разглашения государственной тайны, к которой был доступ у одного из участников процесса.