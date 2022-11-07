Utair запустит новый рейс из ХМАО в Казахстан

Новые вылеты в Казахстан планируются по пятницам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания Utair с 18 ноября запускает новый рейс Сургут — Алматы. Вылеты в Казахстан планируются по пятницам. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«18 ноября авиакомпания запустит новый рейс Сургут — Алматы. Вылет из Сургута в пятницу в 19:10, из Алматы — в субботу в 00:25», — говорится на сайте Utair. Стоимость билетов составит около семи тысяч рублей.

Авиакомпания в этом году ранее запустила еще два рейса в Казахстан — в Астану и Алматы из Тюмени. «Планируем наращивать количество рейсов в Казахстан», — приводят слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова на сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказывало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.