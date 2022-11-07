07 ноября 2022
06 ноября 2022

Utair запустит новый рейс из ХМАО в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пассажир, ютэир, боинг 767, туризм, ютейр
Новые вылеты в Казахстан планируются по пятницам Фото:

Авиакомпания Utair с 18 ноября запускает новый рейс Сургут — Алматы. Вылеты в Казахстан планируются по пятницам. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«18 ноября авиакомпания запустит новый рейс Сургут — Алматы. Вылет из Сургута в пятницу в 19:10, из Алматы — в субботу в 00:25», — говорится на сайте Utair. Стоимость билетов составит около семи тысяч рублей.

Авиакомпания в этом году ранее запустила еще два рейса в Казахстан — в Астану и Алматы из Тюмени. «Планируем наращивать количество рейсов в Казахстан», — приводят слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова на сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказывало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.

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Авиакомпания Utair с 18 ноября запускает новый рейс Сургут — Алматы. Вылеты в Казахстан планируются по пятницам. Об этом сообщил сам авиаперевозчик. «18 ноября авиакомпания запустит новый рейс Сургут — Алматы. Вылет из Сургута в пятницу в 19:10, из Алматы — в субботу в 00:25», — говорится на сайте Utair. Стоимость билетов составит около семи тысяч рублей. Авиакомпания в этом году ранее запустила еще два рейса в Казахстан — в Астану и Алматы из Тюмени. «Планируем наращивать количество рейсов в Казахстан», — приводят слова президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказывало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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