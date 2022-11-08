Путин запретил сделки с иностранными долями в трех челябинских компаниях

09 ноября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин включил в список 191 производителя оборудования и сервисных услуг для ТЭК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 191 производителя оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению. Среди них — три компании из Челябинской области, следует из опубликованного 9 ноября распоряжения главы государства. «Утвердить перечень хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу президента от 5 августа, компании, попавшие в перечень, не смогут совершать сделки или операции, если доли или ценные бумаги данных компаний принадлежат иностранным лицам. Запрет действует до конца 2022 года. В перечень таких обществ попали сразу три компании из Челябинской области: АО ПО «Метран» и АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и ООО «ЭСК Новая энергия». Наиболее известен в регионе завод «Метран», который являлся крупнейшим активом американских собственников в РФ. Компания из США Emerson Electric, специализирующаяся на изготовлении измерительных приборов и датчиков давления, приобрела челябинское производство в 2004 году. В мае 2022 года бренд заявил об уходе из России. «Метран» выпускает датчики давления, температуры, уровня, расхода, в том числе беспроводные и для атомной и нефтегазовой отраслей. Оборот промышленной группы исчисляется несколькими миллиардами рублей.

Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 191 производителя оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению. Среди них — три компании из Челябинской области, следует из опубликованного 9 ноября распоряжения главы государства. «Утвердить перечень хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу президента от 5 августа, компании, попавшие в перечень, не смогут совершать сделки или операции, если доли или ценные бумаги данных компаний принадлежат иностранным лицам. Запрет действует до конца 2022 года. В перечень таких обществ попали сразу три компании из Челябинской области: АО ПО «Метран» и АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и ООО «ЭСК Новая энергия». Наиболее известен в регионе завод «Метран», который являлся крупнейшим активом американских собственников в РФ. Компания из США Emerson Electric, специализирующаяся на изготовлении измерительных приборов и датчиков давления, приобрела челябинское производство в 2004 году. В мае 2022 года бренд заявил об уходе из России. «Метран» выпускает датчики давления, температуры, уровня, расхода, в том числе беспроводные и для атомной и нефтегазовой отраслей. Оборот промышленной группы исчисляется несколькими миллиардами рублей.