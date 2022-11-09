В Екатеринбурге поймали контрабандиста, вывозившего стратегически важные ресурсы заграницу

В Екатеринбурге руководитель коммерческой организации осужден за контрабанду леса

Екатеринбуржец предоставлял в Уральскую электронную таможню недостоверные сведения о продаже леса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге осудили мужчину, который незаконно поставлял заграницу лесоматериалы хвойных пород. В 2020 году екатеринбуржец продал иностранцам стратегически важные ресурсы на семь миллионов рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«28-летний местный житель осужден за совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Это незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере», — заявили в ведомстве.

По данным суда, мужчина в 2020 году с января по июль поставил свыше 845 кубических метров лесоматериалов хвойных пород общей стоимостью более семи миллионов рублей. При этом осужденный предоставлял в Уральскую электронную таможню недостоверные сведения о своих действиях.

Суд приговорил нарушителя к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.