09 ноября 2022

В Екатеринбурге поймали контрабандиста, вывозившего стратегически важные ресурсы заграницу

В Екатеринбурге руководитель коммерческой организации осужден за контрабанду леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, бревна, лесозаготовка
Екатеринбуржец предоставлял в Уральскую электронную таможню недостоверные сведения о продаже леса Фото:

В Екатеринбурге осудили мужчину, который незаконно поставлял заграницу лесоматериалы хвойных пород. В 2020 году екатеринбуржец продал иностранцам стратегически важные ресурсы на семь миллионов рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«28-летний местный житель осужден за совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Это незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере», — заявили в ведомстве.

По данным суда, мужчина в 2020 году с января по июль поставил свыше 845 кубических метров лесоматериалов хвойных пород общей стоимостью более семи миллионов рублей. При этом осужденный предоставлял в Уральскую электронную таможню недостоверные сведения о своих действиях.

Суд приговорил нарушителя к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге осудили мужчину, который незаконно поставлял заграницу лесоматериалы хвойных пород. В 2020 году екатеринбуржец продал иностранцам стратегически важные ресурсы на семь миллионов рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «28-летний местный житель осужден за совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Это незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере», — заявили в ведомстве. По данным суда, мужчина в 2020 году с января по июль поставил свыше 845 кубических метров лесоматериалов хвойных пород общей стоимостью более семи миллионов рублей. При этом осужденный предоставлял в Уральскую электронную таможню недостоверные сведения о своих действиях. Суд приговорил нарушителя к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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