10 ноября 2022

Пермские бизнесмены готовятся к сеансу шамана из Перу

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Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, бубен, ханты, финно-угры, человек с бубном, кмнс
Шаманский бубен поможет пермскому бизнесу Фото:

Шаман из Перу Нейшон Рой проведет в Перми сеанс для местных предпринимателей. Он поможет им раскрыть свой энергетический потенциал и направить его на достижение успехов в бизнесе.

«Нейшон Рой обучает предпринимателей, как быть в ресурсных состояниях, как держать энергию на высоком потенциале для сногсшибательных результатов», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.

Организаторы встречи подчеркивают, что Рой — духовный проводник бизнес-сообщества Тони Роббинса в Москве. Американец Роббинс является одним из самых высокооплачиваемых мотивационных тренеров. Получить наставления от шамана пермские бизнесмены смогут 13 ноября в культурном пространстве «Центр вселенной».

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Шаман из Перу Нейшон Рой проведет в Перми сеанс для местных предпринимателей. Он поможет им раскрыть свой энергетический потенциал и направить его на достижение успехов в бизнесе. «Нейшон Рой обучает предпринимателей, как быть в ресурсных состояниях, как держать энергию на высоком потенциале для сногсшибательных результатов», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях. Организаторы встречи подчеркивают, что Рой — духовный проводник бизнес-сообщества Тони Роббинса в Москве. Американец Роббинс является одним из самых высокооплачиваемых мотивационных тренеров. Получить наставления от шамана пермские бизнесмены смогут 13 ноября в культурном пространстве «Центр вселенной».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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