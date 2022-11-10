Пермские бизнесмены готовятся к сеансу шамана из Перу

Шаманский бубен поможет пермскому бизнесу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шаман из Перу Нейшон Рой проведет в Перми сеанс для местных предпринимателей. Он поможет им раскрыть свой энергетический потенциал и направить его на достижение успехов в бизнесе.

«Нейшон Рой обучает предпринимателей, как быть в ресурсных состояниях, как держать энергию на высоком потенциале для сногсшибательных результатов», — говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.

Организаторы встречи подчеркивают, что Рой — духовный проводник бизнес-сообщества Тони Роббинса в Москве. Американец Роббинс является одним из самых высокооплачиваемых мотивационных тренеров. Получить наставления от шамана пермские бизнесмены смогут 13 ноября в культурном пространстве «Центр вселенной».