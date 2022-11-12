Греческий репортер обвинил западные СМИ в игнорировании бомбежек Донбасса

13 ноября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Западные СМИ целенаправленно замалчивают информацию о происходящем на Украине с 2014 года, заявил Аргиракис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства массовой информации на Западе не оглашают полностью события, происходящие в Донбассе. Об этом заявил греческий репортер Афанасий Аргиракис. «Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции, в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части», — передают слова репортера РИА Новости. Он также добавил, что подобное замалчивание происходит с 2014 года по сей день. По словам Аргиракиса, на Западе целенаправленно показывают только одну сторону происходящего на Украине. «Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город. А об этом ни в Греции, ни на остальном Западе не узнают», — подытожил журналист. Россия проводит спецоперация на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями СВО поставлены демилитаризация, денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса. Ранее уже сообщалось о замалчивании многочисленных обстрелов Донецка со стороны ВСУ западными СМИ. Об этом заявил итальянский военный, сражающийся на стороне ДНР с 2014 года.

Средства массовой информации на Западе не оглашают полностью события, происходящие в Донбассе. Об этом заявил греческий репортер Афанасий Аргиракис. «Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции, в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части», — передают слова репортера РИА Новости. Он также добавил, что подобное замалчивание происходит с 2014 года по сей день. По словам Аргиракиса, на Западе целенаправленно показывают только одну сторону происходящего на Украине. «Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город. А об этом ни в Греции, ни на остальном Западе не узнают», — подытожил журналист. Россия проводит спецоперация на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями СВО поставлены демилитаризация, денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса. Ранее уже сообщалось о замалчивании многочисленных обстрелов Донецка со стороны ВСУ западными СМИ. Об этом заявил итальянский военный, сражающийся на стороне ДНР с 2014 года.