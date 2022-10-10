Добровольца из Италии поразило замалчивание Западом обстрелов Донецка

11 октября 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Итальянский военный раскрыл поразившие его в Донбассе факты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итальянский военный, добровольно сражающийся на стороне Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года, а затем и России, раскрыл поразившие его факты. По словам добровольца, западные СМИ замалчивают многочисленные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь (речь идет об обстреле центра Донецка в середине сентября — прим. URA.RU) погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — заявил военнослужащий в интервью изданию Giornale. Итальянец пожаловался на то, что сотрудники СМИ пишут лишь то, что им «рассказывают украинцы». Он объяснил свое решение сражаться на стороне ДНР, а затем и России «усталостью от двойных стандартов Запада». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Так, 19 сентября ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров и Куйбышевский район в Донецке, в результате чего погибли 13 мирных жителей. Спустя несколько дней ударом Киева был уничтожен пассажирский автобус. Французская журналистка на референдуме в ДНР подмечала, что Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Итальянский военный, добровольно сражающийся на стороне Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года, а затем и России, раскрыл поразившие его факты. По словам добровольца, западные СМИ замалчивают многочисленные обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь (речь идет об обстреле центра Донецка в середине сентября — прим. URA.RU) погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили», — заявил военнослужащий в интервью изданию Giornale. Итальянец пожаловался на то, что сотрудники СМИ пишут лишь то, что им «рассказывают украинцы». Он объяснил свое решение сражаться на стороне ДНР, а затем и России «усталостью от двойных стандартов Запада». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР. Так, 19 сентября ВСУ обстреляли площадь Бакинских комиссаров и Куйбышевский район в Донецке, в результате чего погибли 13 мирных жителей. Спустя несколько дней ударом Киева был уничтожен пассажирский автобус. Французская журналистка на референдуме в ДНР подмечала, что Западные страны делают большую ошибку, поставляя Украине оружие, так как оно используется против мирных жителей.