В Златоусте девушка отправила вымогателям деньги за свои интимные фото

13 ноября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Девушка перевела вымогателям 26 тысяч рублей и потом обратилась в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области 23-летняя женщина отправила вымогателям за нераспространение своих интимных фото 26 тысяч рублей. Лишь потом она обратилась в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Злоумышленники в социальной сети требовали от девушки денег за нераспространение в сети Интернет ее приватных фотографий. Чтобы личная информация не оказалась в открытом доступе, жертва согласилась на условия неизвестных. Она осуществила четыре денежных перевода разными суммами, в общей сложности отдав вымогателям 26 тысяч рублей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). В данный момент ведется установление личности преступников. Им может грозить до четырех лет лишения свободы.

В Златоусте Челябинской области 23-летняя женщина отправила вымогателям за нераспространение своих интимных фото 26 тысяч рублей. Лишь потом она обратилась в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Злоумышленники в социальной сети требовали от девушки денег за нераспространение в сети Интернет ее приватных фотографий. Чтобы личная информация не оказалась в открытом доступе, жертва согласилась на условия неизвестных. Она осуществила четыре денежных перевода разными суммами, в общей сложности отдав вымогателям 26 тысяч рублей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). В данный момент ведется установление личности преступников. Им может грозить до четырех лет лишения свободы.