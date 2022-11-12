12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Златоусте девушка отправила вымогателям деньги за свои интимные фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Челябинск, ноутбук, замятин дмитрий
Девушка перевела вымогателям 26 тысяч рублей и потом обратилась в полицию Фото:

В Златоусте Челябинской области 23-летняя женщина отправила вымогателям за нераспространение своих интимных фото 26 тысяч рублей. Лишь потом она обратилась в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Злоумышленники в социальной сети требовали от девушки денег за нераспространение в сети Интернет ее приватных фотографий. Чтобы личная информация не оказалась в открытом доступе, жертва согласилась на условия неизвестных. Она осуществила четыре денежных перевода разными суммами, в общей сложности отдав вымогателям 26 тысяч рублей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). В данный момент ведется установление личности преступников. Им может грозить до четырех лет лишения свободы.

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В Златоусте Челябинской области 23-летняя женщина отправила вымогателям за нераспространение своих интимных фото 26 тысяч рублей. Лишь потом она обратилась в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Злоумышленники в социальной сети требовали от девушки денег за нераспространение в сети Интернет ее приватных фотографий. Чтобы личная информация не оказалась в открытом доступе, жертва согласилась на условия неизвестных. Она осуществила четыре денежных перевода разными суммами, в общей сложности отдав вымогателям 26 тысяч рублей», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). В данный момент ведется установление личности преступников. Им может грозить до четырех лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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