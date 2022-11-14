14 ноября 2022

В Екатеринбург прилетели чемпионы мира по самбо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ночной аэропорт
Ночью 15 ноября в екатеринбургский аэропорт Кольцово прилетели свердловские чемпионы мира по самбо Фото:

В Екатеринбург вернулись свердловские спортсмены, которые выиграли Чемпионат мира по самбо, проходивший в Бишкеке (Киргизия). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Ночью 15 ноября в Екатеринбург прилетели свердловские спортсмены, выступавшие на Чемпионате мира по самбо. Для встречи со призерами соревнований в аэропорт Кольцово приехали десятки екатеринбуржцев», — рассказал очевидец с места событий.

От Свердловской области бронзовую медаль завоевала Екатерина Хасанова в номинации до 50 килограмм, золотых наград удостоились Олеся Посылкина до 72 килограмм и Дарья Речкалова в категории до 80 килограмм. Среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 79 килограмм стал Станислав Скрябин, Антон Брачев завоевал бронзу в категории свыше 98 килограмм.

Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел чемпионат России по самбо. Свердловчане на нем завоевали 14 медалей.

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В Екатеринбург вернулись свердловские спортсмены, которые выиграли Чемпионат мира по самбо, проходивший в Бишкеке (Киргизия). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Ночью 15 ноября в Екатеринбург прилетели свердловские спортсмены, выступавшие на Чемпионате мира по самбо. Для встречи со призерами соревнований в аэропорт Кольцово приехали десятки екатеринбуржцев», — рассказал очевидец с места событий. От Свердловской области бронзовую медаль завоевала Екатерина Хасанова в номинации до 50 килограмм, золотых наград удостоились Олеся Посылкина до 72 килограмм и Дарья Речкалова в категории до 80 килограмм. Среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 79 килограмм стал Станислав Скрябин, Антон Брачев завоевал бронзу в категории свыше 98 килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел чемпионат России по самбо. Свердловчане на нем завоевали 14 медалей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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