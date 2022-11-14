В Екатеринбург прилетели чемпионы мира по самбо. Фото

15 ноября 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

Ночью 15 ноября в екатеринбургский аэропорт Кольцово прилетели свердловские чемпионы мира по самбо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбург вернулись свердловские спортсмены, которые выиграли Чемпионат мира по самбо, проходивший в Бишкеке (Киргизия). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Ночью 15 ноября в Екатеринбург прилетели свердловские спортсмены, выступавшие на Чемпионате мира по самбо. Для встречи со призерами соревнований в аэропорт Кольцово приехали десятки екатеринбуржцев», — рассказал очевидец с места событий. От Свердловской области бронзовую медаль завоевала Екатерина Хасанова в номинации до 50 килограмм, золотых наград удостоились Олеся Посылкина до 72 килограмм и Дарья Речкалова в категории до 80 килограмм. Среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 79 килограмм стал Станислав Скрябин, Антон Брачев завоевал бронзу в категории свыше 98 килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел чемпионат России по самбо. Свердловчане на нем завоевали 14 медалей. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбург вернулись свердловские спортсмены, которые выиграли Чемпионат мира по самбо, проходивший в Бишкеке (Киргизия). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Ночью 15 ноября в Екатеринбург прилетели свердловские спортсмены, выступавшие на Чемпионате мира по самбо. Для встречи со призерами соревнований в аэропорт Кольцово приехали десятки екатеринбуржцев», — рассказал очевидец с места событий. От Свердловской области бронзовую медаль завоевала Екатерина Хасанова в номинации до 50 килограмм, золотых наград удостоились Олеся Посылкина до 72 килограмм и Дарья Речкалова в категории до 80 килограмм. Среди мужчин чемпионом мира в весовой категории до 79 килограмм стал Станислав Скрябин, Антон Брачев завоевал бронзу в категории свыше 98 килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел чемпионат России по самбо. Свердловчане на нем завоевали 14 медалей.