14 ноября 2022

В свердловском городе объявили траур после смерти двух бойцов СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Олег Белоглазов и Эдуард Тимухин погибли во время проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация Сухого Лога (Свердловская область) объявила 15 ноября днем траура из-за гибели двух свердловчан, участвовавших в спецоперации РФ на Украине. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городского округа.

«15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Траур объявлен после вести о гибели Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В городе отменили все праздники и развлечения до 16 ноября.

Прощание с бойцами прошло утром 15 ноября. На церемонию пришли родные и близкие погибших свердловчан.

Спецоперация РФ на Украине проводится после усиления агрессии ВСУ по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР. Обстрелы населения продолжались восемь лет. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что главными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей.

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Администрация Сухого Лога (Свердловская область) объявила 15 ноября днем траура из-за гибели двух свердловчан, участвовавших в спецоперации РФ на Украине. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городского округа. «15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Траур объявлен после вести о гибели Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В городе отменили все праздники и развлечения до 16 ноября. Прощание с бойцами прошло утром 15 ноября. На церемонию пришли родные и близкие погибших свердловчан. Спецоперация РФ на Украине проводится после усиления агрессии ВСУ по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР. Обстрелы населения продолжались восемь лет. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что главными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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