В свердловском городе объявили траур после смерти двух бойцов СВО

Администрация Сухого Лога (Свердловская область) объявила 15 ноября днем траура из-за гибели двух свердловчан, участвовавших в спецоперации РФ на Украине. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городского округа.
«15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Траур объявлен после вести о гибели Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В городе отменили все праздники и развлечения до 16 ноября.
Прощание с бойцами прошло утром 15 ноября. На церемонию пришли родные и близкие погибших свердловчан.
Спецоперация РФ на Украине проводится после усиления агрессии ВСУ по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР. Обстрелы населения продолжались восемь лет. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что главными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей.
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