В свердловском городе объявили траур после смерти двух бойцов СВО

15 ноября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Олег Белоглазов и Эдуард Тимухин погибли во время проведения СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация Сухого Лога (Свердловская область) объявила 15 ноября днем траура из-за гибели двух свердловчан, участвовавших в спецоперации РФ на Украине. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городского округа. «15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Траур объявлен после вести о гибели Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В городе отменили все праздники и развлечения до 16 ноября. Прощание с бойцами прошло утром 15 ноября. На церемонию пришли родные и близкие погибших свердловчан. Спецоперация РФ на Украине проводится после усиления агрессии ВСУ по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР. Обстрелы населения продолжались восемь лет. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что главными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей.

Администрация Сухого Лога (Свердловская область) объявила 15 ноября днем траура из-за гибели двух свердловчан, участвовавших в спецоперации РФ на Украине. Соответствующая информация размещена на официальном сайте городского округа. «15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации. Траур объявлен после вести о гибели Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина. В городе отменили все праздники и развлечения до 16 ноября. Прощание с бойцами прошло утром 15 ноября. На церемонию пришли родные и близкие погибших свердловчан. Спецоперация РФ на Украине проводится после усиления агрессии ВСУ по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР. Обстрелы населения продолжались восемь лет. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что главными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей.