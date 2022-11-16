Захарова: Зеленский вел себя на G20 «по-хамски»

16 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

У Зеленского возможно какие-то проблемы с самоидентификацией, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вел себя по-хамски, выступая на саммите G20. По ее словам, он проявил наглость к членам «Большой двадцатки», выступив в семь раз дольше. «Выступление Зеленского в семь раз превышало норму, которая была выделена членам G20 на выступление. Членам „Большой двадцатки“ было выделено по три минуты на выступление, а наглости киевского режима было выделено 20 минут. Зеленский пришел как в детской сказке „Хрюк на елке“, и начинает вести себя абсолютно по-хамски, считая, что наглость — это и есть кредо», — приводит радио Sputnik слова Захаровой. Представитель МИД добавила, что у Зеленского возможно какие-то проблемы с самоидентификацией. По ее словам, «президент Украины не уверен, что его знают собравшиеся, поэтому ему нужно все время напоминать о себе». Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Причина нежелания Зеленского участвовать в саммите G20, если там будет присутствовать Путин, по мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, заключается в том, что он боится российского лидера. Также министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан сообщил, что Зеленский отказался от личного участия в саммите G20 после того, как Путин решил не ехать на саммит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вел себя по-хамски, выступая на саммите G20. По ее словам, он проявил наглость к членам «Большой двадцатки», выступив в семь раз дольше. «Выступление Зеленского в семь раз превышало норму, которая была выделена членам G20 на выступление. Членам „Большой двадцатки“ было выделено по три минуты на выступление, а наглости киевского режима было выделено 20 минут. Зеленский пришел как в детской сказке „Хрюк на елке“, и начинает вести себя абсолютно по-хамски, считая, что наглость — это и есть кредо», — приводит радио Sputnik слова Захаровой. Представитель МИД добавила, что у Зеленского возможно какие-то проблемы с самоидентификацией. По ее словам, «президент Украины не уверен, что его знают собравшиеся, поэтому ему нужно все время напоминать о себе». Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Причина нежелания Зеленского участвовать в саммите G20, если там будет присутствовать Путин, по мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, заключается в том, что он боится российского лидера. Также министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан сообщил, что Зеленский отказался от личного участия в саммите G20 после того, как Путин решил не ехать на саммит.