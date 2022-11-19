19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Озерске спасли лебедей-хлопунцов со сломанными крыльями

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, лебедь
Будущим летом лебедята-хлопунцы превратятся в белых птиц Фото:

В Озерске Челябинской области муниципальные спасатели сумели забрать со льда замерзающего водоема троих молодых лебедей. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Три птички были спасены в Озерске. Все три — хлопунцы (хлопунец — это птенец, который не встал на крыло). После осмотра ветеринарами выяснилось, что у всех трех поломаны крылья», — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком».

Теперь молодые птицы будут жить в детском эколого-биологическом центре. Из серых, хотя и крупных, лебедят, к следующему лету они превратятся в настоящих белых лебедей.

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В Озерске Челябинской области муниципальные спасатели сумели забрать со льда замерзающего водоема троих молодых лебедей. Информация об этом распространяется в соцсетях. «Три птички были спасены в Озерске. Все три — хлопунцы (хлопунец — это птенец, который не встал на крыло). После осмотра ветеринарами выяснилось, что у всех трех поломаны крылья», — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком». Теперь молодые птицы будут жить в детском эколого-биологическом центре. Из серых, хотя и крупных, лебедят, к следующему лету они превратятся в настоящих белых лебедей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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