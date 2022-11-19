В Озерске спасли лебедей-хлопунцов со сломанными крыльями

Будущим летом лебедята-хлопунцы превратятся в белых птиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области муниципальные спасатели сумели забрать со льда замерзающего водоема троих молодых лебедей. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«Три птички были спасены в Озерске. Все три — хлопунцы (хлопунец — это птенец, который не встал на крыло). После осмотра ветеринарами выяснилось, что у всех трех поломаны крылья», — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком».

Теперь молодые птицы будут жить в детском эколого-биологическом центре. Из серых, хотя и крупных, лебедят, к следующему лету они превратятся в настоящих белых лебедей.