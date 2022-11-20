СК РФ расследует пожар в центре Москвы

20 ноября 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

СК РФ совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва» Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку и выясняет обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Анастасия Глущенко. «Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту возгорания в здании склада на станции Москва-Ленинградская в Москве», — говорится в сообщении. Также сообщается, что следователи СК России совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей. Пожар на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. Экстренные службы заявили, что из-за пожара в центре Москвы рухнуло здание. Сотрудники МЧС локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы.

Следственный комитет Российской Федерации проводит проверку и выясняет обстоятельства пожара на складе на Комсомольской площади в Москве. Об этом заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Анастасия Глущенко. «Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту возгорания в здании склада на станции Москва-Ленинградская в Москве», — говорится в сообщении. Также сообщается, что следователи СК России совместно с криминалистами осмотрят место происшествия и опросят свидетелей. Пожар на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. Экстренные службы заявили, что из-за пожара в центре Москвы рухнуло здание. Сотрудники МЧС локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы.