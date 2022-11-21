Свердловчане обратились в федерацию хоккея после лишения детей наград на турнире

На хоккейном турнире «Ледокол» случился инцидент, связанный с награждением победителей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Екатеринбурга, детей которых лишили наград в хоккейном турнире «Ледокол», написали обращение к президенту Федерации хоккея Свердловской области Вячеславу Деменьшину (документ есть в распоряжении редакции). Родители просят провести проверку по случившемуся инциденту, поделился с URA.RU представитель родительского комитета хоккейной команды «Детский стадион» Сергей.

Ранее в СМИ писали, что во время хоккейного турнира «Ледокол» случился инцидент, связанный с награждением победителей. В последней игре турнира команда «Детский стадион» одержала победу над «Малахитом». Победителям вручили медали. Но позже, у ребятишек медали забрали, ссылаясь на ошибочное определение победителя. В итоге медали отдали команде «Малахит». Родители команды «Детский стадион» возмутились ситуаций и обратились в Федерацию хоккея Свердловской области.

«Наша команда „Детский стадион“ приняла участие в хоккейном турнире „Ледокол“. В первые два дня турнира наша команда ожидала победу в двух матчах, уступив только „Горняку“. 20 ноября состоялась заключительная игра в турнире. Наша команда одержала победу над „Малахитом“. Ребят наградили медалями. Но уже позже в раздевалку пришел судья, который забрал у детей медали. На наши вопросы дать ответа вразумительного он не мог. Единственное, он сказал, что нашу команду по ошибке наградили. Теперь дети расстроены и подавлены», — говорит Сергей.

По его словам, с детьми поступили несправедливо. «Мы просим Федерацию хоккея Свердловской области провести проверку по данному инциденту. А также дать оценку действиям организаторов турнира „Ледокол“», — резюмировал мужчина.

Редакция агентства обратилась за комментарием в Федерацию хоккея Свердловской области. В организации корреспонденту URA.RU заявили, что Вячеслав Деменьшин находится в командировке и будет на месте через неделю.