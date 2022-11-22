В челябинском городе заметили дикую рысь

Животное осторожно передвигалось вдоль заборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Каслей (Челябинская область) заметили дикую рысь, передвигавшуюся вдоль домов. Об этом URA.RU сообщили 23 ноября в пресс-службе регионального министерства экологии.

«Жители города Касли 22 ноября заметили рысь. Очевидцы сообщают, что встретили зверя на улице Карла Либкнехта. Животное осторожно передвигалось вдоль заборов домов. К моменту, когда на место приехал инспектор охотничьего надзора, дикое животное скрылось», — заявили в пресс-службе ведомства.

В министерство экологии отмечают, что главное правило при обнаружении хищника в городе — оставаться на безопасном расстоянии. Если дикое животное проявляет агрессию, необходимо немедленно обратиться в полицию или МЧС, а также сообщить о данном факте специалистам охотничьего надзора министерства экологии области в своем муниципальном образовании. Эти телефоны указаны на официальном сайте министерства в разделе «Охота».