22 ноября 2022

Свердловский суд потребовал снести скандальный небоскреб в Екатеринбурге

Свердловский арбитражный суд потребовал снести недостроенный небоскреб «Призма»
© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, небоскреб, тц свердловск, призма, заброшенный объект, деловой центр свердловск
Скандальный небоскреб Екатеринбурга снесут в течении двух с половиной лет Фото:

Свердловский арбитражный суд потребовал снести недостроенный небоскреб «Призма». На снос здания установили срок в два с половиной года.

«Высотная часть подлежит сносу — с восьмого по 36-й этаж. Часть здания с первого по пятый этаж ответчик должен снести в определенных осях или же привести в соответствие с нормативами. Для части здания с первого по пятый этаж, на которую получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, суд признал право собственности за „ТВЦ Европейский“», — поделились с URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Суд установил срок для сноса «Призмы» в два с половиной года. Сносом здания будет заниматься «ТВЦ Европейский».

Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ вынес вердикт скандальному небоскребу в Екатеринбурге. Суды вокруг спорного объекта длятся с 2019 года, их инициировала команда экс-мэра Александра Высокинского.

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Свердловский арбитражный суд потребовал снести недостроенный небоскреб «Призма». На снос здания установили срок в два с половиной года. «Высотная часть подлежит сносу — с восьмого по 36-й этаж. Часть здания с первого по пятый этаж ответчик должен снести в определенных осях или же привести в соответствие с нормативами. Для части здания с первого по пятый этаж, на которую получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, суд признал право собственности за „ТВЦ Европейский“», — поделились с URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Суд установил срок для сноса «Призмы» в два с половиной года. Сносом здания будет заниматься «ТВЦ Европейский». Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ вынес вердикт скандальному небоскребу в Екатеринбурге. Суды вокруг спорного объекта длятся с 2019 года, их инициировала команда экс-мэра Александра Высокинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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