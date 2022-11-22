Свердловский суд потребовал снести скандальный небоскреб в Екатеринбурге

Свердловский арбитражный суд потребовал снести недостроенный небоскреб «Призма»

23 ноября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Скандальный небоскреб Екатеринбурга снесут в течении двух с половиной лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский арбитражный суд потребовал снести недостроенный небоскреб «Призма». На снос здания установили срок в два с половиной года. «Высотная часть подлежит сносу — с восьмого по 36-й этаж. Часть здания с первого по пятый этаж ответчик должен снести в определенных осях или же привести в соответствие с нормативами. Для части здания с первого по пятый этаж, на которую получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, суд признал право собственности за „ТВЦ Европейский“», — поделились с URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Суд установил срок для сноса «Призмы» в два с половиной года. Сносом здания будет заниматься «ТВЦ Европейский». Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ вынес вердикт скандальному небоскребу в Екатеринбурге. Суды вокруг спорного объекта длятся с 2019 года, их инициировала команда экс-мэра Александра Высокинского.

Свердловский арбитражный суд потребовал снести недостроенный небоскреб «Призма». На снос здания установили срок в два с половиной года. «Высотная часть подлежит сносу — с восьмого по 36-й этаж. Часть здания с первого по пятый этаж ответчик должен снести в определенных осях или же привести в соответствие с нормативами. Для части здания с первого по пятый этаж, на которую получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, суд признал право собственности за „ТВЦ Европейский“», — поделились с URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Суд установил срок для сноса «Призмы» в два с половиной года. Сносом здания будет заниматься «ТВЦ Европейский». Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ вынес вердикт скандальному небоскребу в Екатеринбурге. Суды вокруг спорного объекта длятся с 2019 года, их инициировала команда экс-мэра Александра Высокинского.