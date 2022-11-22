22 ноября 2022

Супруги Текслеры презентовала в Госдуме один из брендов региона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Приглашенных приветствовал губернатор Алексей Текслер и его супруга Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер презентовали в Госдуме один из брендов региона — выставку «Аркаим. Колесница времени». Об этом URA.RU сообщил 23 ноября в пресс-службе главы региона.

«Аркаим — историко-культурное достояние нашей страны и региона. Более четырех тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития — самая древняя в мире колесница. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно», — подчеркнул Текслер.

В открытии мультимедийной выставки приняли участие руководители фракций и депутаты Госдумы от Челябинской области. Гостей встретили реконструкторы-актеры в аутентичных костюмах эпохи бронзового века. Присутствующие смогли увидеть главный экспонат — реконструкцию боевой колесницы бронзового века.

«Мы знаем Челябинскую область как центр промышленности и металлургии, но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют посмотреть, как все это происходило», — прокомментировал зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов.

В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи четыре тысячи лет назад. Выставка в Госдуме продлится до 25 ноября.

Накануне открытия выставки у Текслера состоялась рабочая встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На ней стороны обсудили взаимодействие региона и нижней палаты парламента РФ.

В открытии выставки приняли участие руководители фракций, депутаты Госдумы
Фото:
Выставка рассказывает историю открытия и исследования памятников бронзового века на Южном Урале
Фото:
Выставка «Аркаим. Колесница времени» собрала всех депутатов Госдумы от Челябинской области
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Гостей встречали реконструкторы-актеры
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Геннадий Зюганов крепко пожимал руку челябинскому губернатору
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер презентовали в Госдуме один из брендов региона — выставку «Аркаим. Колесница времени». Об этом URA.RU сообщил 23 ноября в пресс-службе главы региона. «Аркаим — историко-культурное достояние нашей страны и региона. Более четырех тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития — самая древняя в мире колесница. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно», — подчеркнул Текслер. В открытии мультимедийной выставки приняли участие руководители фракций и депутаты Госдумы от Челябинской области. Гостей встретили реконструкторы-актеры в аутентичных костюмах эпохи бронзового века. Присутствующие смогли увидеть главный экспонат — реконструкцию боевой колесницы бронзового века. «Мы знаем Челябинскую область как центр промышленности и металлургии, но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют посмотреть, как все это происходило», — прокомментировал зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов. В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи четыре тысячи лет назад. Выставка в Госдуме продлится до 25 ноября. Накануне открытия выставки у Текслера состоялась рабочая встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На ней стороны обсудили взаимодействие региона и нижней палаты парламента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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