Приглашенных приветствовал губернатор Алексей Текслер и его супруга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер презентовали в Госдуме один из брендов региона — выставку «Аркаим. Колесница времени». Об этом URA.RU сообщил 23 ноября в пресс-службе главы региона.

«Аркаим — историко-культурное достояние нашей страны и региона. Более четырех тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития — самая древняя в мире колесница. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно», — подчеркнул Текслер.

В открытии мультимедийной выставки приняли участие руководители фракций и депутаты Госдумы от Челябинской области. Гостей встретили реконструкторы-актеры в аутентичных костюмах эпохи бронзового века. Присутствующие смогли увидеть главный экспонат — реконструкцию боевой колесницы бронзового века.

«Мы знаем Челябинскую область как центр промышленности и металлургии, но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют посмотреть, как все это происходило», — прокомментировал зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов.

В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи четыре тысячи лет назад. Выставка в Госдуме продлится до 25 ноября.

Накануне открытия выставки у Текслера состоялась рабочая встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На ней стороны обсудили взаимодействие региона и нижней палаты парламента РФ.

В открытии выставки приняли участие руководители фракций, депутаты Госдумы Фото: пресс-служба губернатора

Выставка рассказывает историю открытия и исследования памятников бронзового века на Южном Урале Фото: пресс-служба губернатора

Выставка «Аркаим. Колесница времени» собрала всех депутатов Госдумы от Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора

Гостей встречали реконструкторы-актеры Фото: пресс-служба губернатора

Геннадий Зюганов крепко пожимал руку челябинскому губернатору Фото: пресс-служба губернатора