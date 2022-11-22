Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер презентовали в Госдуме один из брендов региона — выставку «Аркаим. Колесница времени». Об этом URA.RU сообщил 23 ноября в пресс-службе главы региона.
«Аркаим — историко-культурное достояние нашей страны и региона. Более четырех тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития — самая древняя в мире колесница. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно», — подчеркнул Текслер.
В открытии мультимедийной выставки приняли участие руководители фракций и депутаты Госдумы от Челябинской области. Гостей встретили реконструкторы-актеры в аутентичных костюмах эпохи бронзового века. Присутствующие смогли увидеть главный экспонат — реконструкцию боевой колесницы бронзового века.
«Мы знаем Челябинскую область как центр промышленности и металлургии, но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют посмотреть, как все это происходило», — прокомментировал зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов.
В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи четыре тысячи лет назад. Выставка в Госдуме продлится до 25 ноября.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, руководитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер презентовали в Госдуме один из брендов региона — выставку «Аркаим. Колесница времени». Об этом URA.RU сообщил 23 ноября в пресс-службе главы региона. «Аркаим — историко-культурное достояние нашей страны и региона. Более четырех тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития — самая древняя в мире колесница. Когда кто-то пытается отменить Россию, нашу культуру, наш язык, это сделать невозможно», — подчеркнул Текслер. В открытии мультимедийной выставки приняли участие руководители фракций и депутаты Госдумы от Челябинской области. Гостей встретили реконструкторы-актеры в аутентичных костюмах эпохи бронзового века. Присутствующие смогли увидеть главный экспонат — реконструкцию боевой колесницы бронзового века. «Мы знаем Челябинскую область как центр промышленности и металлургии, но сегодня мы ее открываем с другой стороны, как центр историко-культурного наследия. Сочетание и баланс музейного дела и мультимедийной технической новации нам позволяют посмотреть, как все это происходило», — прокомментировал зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов. В этом году исполнилось 35 лет с момента открытия Аркаима, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи четыре тысячи лет назад. Выставка в Госдуме продлится до 25 ноября. Накануне открытия выставки у Текслера состоялась рабочая встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На ней стороны обсудили взаимодействие региона и нижней палаты парламента РФ.