Челябинский губернатор Текслер встретился с Володиным

Алексей Текслер обсудил с Вячеславом Володиным вопросы развития региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 ноября встретился со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

«На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также затронули тему оказания помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО», — сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

Там отметили, что встреча приурочена к открытию выставки «Аркаим», которую подготовила супруга Текслера Ирина. Команда фонда 2020, которым руководит жена губернатора, разместила в Госдуме предметы, найденные во время раскопок в заповеднике.

Ирина Текслер проведет в Москве всю неделю. Над созданием выставки ее команда трудилась несколько месяцев.