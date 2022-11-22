Челябинский губернатор Текслер встретился с Володиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 ноября встретился со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
«На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также затронули тему оказания помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО», — сообщила пресс-служба Госдумы РФ.
Там отметили, что встреча приурочена к открытию выставки «Аркаим», которую подготовила супруга Текслера Ирина. Команда фонда 2020, которым руководит жена губернатора, разместила в Госдуме предметы, найденные во время раскопок в заповеднике.
Ирина Текслер проведет в Москве всю неделю. Над созданием выставки ее команда трудилась несколько месяцев.
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