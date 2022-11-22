22 ноября 2022

Челябинский губернатор Текслер встретился с Володиным

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Алексей Текслер обсудил с Вячеславом Володиным вопросы развития региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 ноября встретился со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

«На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также затронули тему оказания помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО», — сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

Там отметили, что встреча приурочена к открытию выставки «Аркаим», которую подготовила супруга Текслера Ирина. Команда фонда 2020, которым руководит жена губернатора, разместила в Госдуме предметы, найденные во время раскопок в заповеднике.

Ирина Текслер проведет в Москве всю неделю. Над созданием выставки ее команда трудилась несколько месяцев.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 ноября встретился со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ. «На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также затронули тему оказания помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в СВО», — сообщила пресс-служба Госдумы РФ. Там отметили, что встреча приурочена к открытию выставки «Аркаим», которую подготовила супруга Текслера Ирина. Команда фонда 2020, которым руководит жена губернатора, разместила в Госдуме предметы, найденные во время раскопок в заповеднике. Ирина Текслер проведет в Москве всю неделю. Над созданием выставки ее команда трудилась несколько месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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