В Пермском крае увеличивается количество новых коттеджей

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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Строители работают без устали Фото:

В Пермском крае строят все больше частных домов. Как сообщил на заседании законодательного собрания региона глава Пермьстата Владимир Белянин, в 2021 году рост составил 20%.

«В 2021 году на территории края введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. Основной рост объемов пришелся на сектор индивидуального домостроения, прибавив 20% по сравнению с прошлым годом», — сообщает сайт парламента со ссылкой на Белянина.

Ранее URA.RU рассказывало, что у пермяков возрос спрос и на аренду загородного жилья, и на его покупку. Цены при этом некоторые коттеджи достигают десятков миллионов рублей.

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В Пермском крае строят все больше частных домов. Как сообщил на заседании законодательного собрания региона глава Пермьстата Владимир Белянин, в 2021 году рост составил 20%. «В 2021 году на территории края введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. Основной рост объемов пришелся на сектор индивидуального домостроения, прибавив 20% по сравнению с прошлым годом», — сообщает сайт парламента со ссылкой на Белянина. Ранее URA.RU рассказывало, что у пермяков возрос спрос и на аренду загородного жилья, и на его покупку. Цены при этом некоторые коттеджи достигают десятков миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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