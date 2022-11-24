В Пермском крае увеличивается количество новых коттеджей

Строители работают без устали
В Пермском крае строят все больше частных домов. Как сообщил на заседании законодательного собрания региона глава Пермьстата Владимир Белянин, в 2021 году рост составил 20%.
«В 2021 году на территории края введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. Основной рост объемов пришелся на сектор индивидуального домостроения, прибавив 20% по сравнению с прошлым годом», — сообщает сайт парламента со ссылкой на Белянина.
Ранее URA.RU рассказывало, что у пермяков возрос спрос и на аренду загородного жилья, и на его покупку. Цены при этом некоторые коттеджи достигают десятков миллионов рублей.
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