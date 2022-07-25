25 июля 2022

В Пермском крае резко вырос спрос на аренду загородных домов. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Сысерти. Свердловская область, дача, загородный дом, частный дом
Средняя стоимость посуточной аренды дома в крае — 6 тыс. рублей Фото:

Пермяки стали чаще арендовать загородные дома. За год спрос на посуточную аренду вырос больше, чем на треть, рассказали URA.RU в компании «Авито».

«Спрос на дома, дачи и коттеджи с начала июля год к году увеличился на 38,5%», — поделились в компании. Предложение увеличилось за год еще больше — на 52,6%.

Средняя стоимость посуточной аренды дач с прошлого года не изменилась. Она составляет 6 тысяч рублей.

Ранее URA.RU также рассказывало о возросшем интересе у пермяков к покупке готовых загородных коттеджей. На фоне удорожания стройматериалов жители Пермского края все меньше берут участки под строительство и все больше уже построенные дома.

Предложение аренды загородных домов выросло в 1,5 раза

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Пермяки стали чаще арендовать загородные дома. За год спрос на посуточную аренду вырос больше, чем на треть, рассказали URA.RU в компании «Авито». «Спрос на дома, дачи и коттеджи с начала июля год к году увеличился на 38,5%», — поделились в компании. Предложение увеличилось за год еще больше — на 52,6%. Средняя стоимость посуточной аренды дач с прошлого года не изменилась. Она составляет 6 тысяч рублей. Ранее URA.RU также рассказывало о возросшем интересе у пермяков к покупке готовых загородных коттеджей. На фоне удорожания стройматериалов жители Пермского края все меньше берут участки под строительство и все больше уже построенные дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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