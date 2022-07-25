Средняя стоимость посуточной аренды дома в крае — 6 тыс. рублей
Пермяки стали чаще арендовать загородные дома. За год спрос на посуточную аренду вырос больше, чем на треть, рассказали URA.RU в компании «Авито».
«Спрос на дома, дачи и коттеджи с начала июля год к году увеличился на 38,5%», — поделились в компании. Предложение увеличилось за год еще больше — на 52,6%.
Средняя стоимость посуточной аренды дач с прошлого года не изменилась. Она составляет 6 тысяч рублей.
Ранее URA.RU также рассказывало о возросшем интересе у пермяков к покупке готовых загородных коттеджей. На фоне удорожания стройматериалов жители Пермского края все меньше берут участки под строительство и все больше уже построенные дома.
Предложение аренды загородных домов выросло в 1,5 раза
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