Вице-мэра из ХМАО, который игнорировал жителей, наказали в суде

25 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд признал первого заместителя главы Урая Андрея Ашихмина виновным в административном нарушении. Он получил наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Это следует из постановления городского суда. «Андрей Ашихмин, являясь должностным лицом, на которого возложено осуществление публично значимых функций, нарушил установленный законодательством РФ порядок рассмотрения обращений граждан. Мировой судья постановил: признать первого заместителя главы города Урай Андрея Ашихмина виновным», — сказано в документе. В документе также сказано, что в судебном заседании Ашихмин не согласен с претензией и вину не признал, заявив, что давал ответы только на те вопросы, которые касаются его компетенции. Однако судья усмотрел в действиях Ашихмина административное правонарушение, признал его виновном и назначил наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело. Дело возбудили из-за обращения жительницы Урая о не проведении капитального ремонта в ее доме.

Суд признал первого заместителя главы Урая Андрея Ашихмина виновным в административном нарушении. Он получил наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Это следует из постановления городского суда. «Андрей Ашихмин, являясь должностным лицом, на которого возложено осуществление публично значимых функций, нарушил установленный законодательством РФ порядок рассмотрения обращений граждан. Мировой судья постановил: признать первого заместителя главы города Урай Андрея Ашихмина виновным», — сказано в документе. В документе также сказано, что в судебном заседании Ашихмин не согласен с претензией и вину не признал, заявив, что давал ответы только на те вопросы, которые касаются его компетенции. Однако судья усмотрел в действиях Ашихмина административное правонарушение, признал его виновном и назначил наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело. Дело возбудили из-за обращения жительницы Урая о не проведении капитального ремонта в ее доме.