В Екатеринбурге простятся с городской легендой. Фото

25 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Скончался замдиректора компании «Сима-ленд» Виктор Новоселов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на 71-м году скончался заместитель директора компании «Сима-ленд» Виктор Новоселов, работавший в администрации города, а также возглавлявший филиалы крупных банков РФ в уральской столице. Прощание с ним пройдет 28 ноября в Новотихвинском монастыре, сообщили URA.RU коллеги Новоселова. «Коллектив компании „Сима-ленд“ с глубоким прискорбием сообщает, что 23 ноября на 71-м году скоропостижно ушел из жизни наш друг, коллега, замечательный человек, заместитель директора компании Новоселов Виктор Иванович. В работе его ценили за деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а дома — за заботу, ласку, доброту», — рассказали его коллеги. Виктор Новоселов родился 12 октября 1952 года в семье рабочих, получил три высших образования: инженер-строитель, политолог, экономист. В 90-е годы работал в администрации Екатеринбурга, принимая участие в программе приватизации города. С 1995 года более шести лет возглавлял филиалы банков Уралсиб и Промсвязьбанк в Екатеринбурге. В компании «Сима-ленд» Виктор Новоселов работал с 2014 года. Прощание с Виктором Новоселовым состоится в Новотихвинском монастыре 28 ноября в 11:00. Погребен он будет на Широкореченском кладбище. Виктор Иванович был заботливым мужем, любящим отцом двух сыновей и счастливым дедушкой троих внуков Фото предоставлено коллегами Виктора Новоселова

В Екатеринбурге на 71-м году скончался заместитель директора компании «Сима-ленд» Виктор Новоселов, работавший в администрации города, а также возглавлявший филиалы крупных банков РФ в уральской столице. Прощание с ним пройдет 28 ноября в Новотихвинском монастыре, сообщили URA.RU коллеги Новоселова. «Коллектив компании „Сима-ленд“ с глубоким прискорбием сообщает, что 23 ноября на 71-м году скоропостижно ушел из жизни наш друг, коллега, замечательный человек, заместитель директора компании Новоселов Виктор Иванович. В работе его ценили за деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а дома — за заботу, ласку, доброту», — рассказали его коллеги. Виктор Новоселов родился 12 октября 1952 года в семье рабочих, получил три высших образования: инженер-строитель, политолог, экономист. В 90-е годы работал в администрации Екатеринбурга, принимая участие в программе приватизации города. С 1995 года более шести лет возглавлял филиалы банков Уралсиб и Промсвязьбанк в Екатеринбурге. В компании «Сима-ленд» Виктор Новоселов работал с 2014 года. Прощание с Виктором Новоселовым состоится в Новотихвинском монастыре 28 ноября в 11:00. Погребен он будет на Широкореченском кладбище.