Челябинский депутат Госдумы встретился с журналистом, которого наградил Путин

Олег Колесников встретился с военкором, награжденным президентом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников рассказал о встрече с журналистом Семеном Пеговым за день до того, как его наградил президент России Владимир Путин орденом Мужества. Об этом парламентарий рассказал в соцсетях.

«Встретились с Семеном Пеговым незадолго до его награждения орденом Мужества. Указ об этом Президент Владимир Путин подписал вчера, 24 ноября», — сообщил Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий добавил, что военкоры после начала спецоперации постоянно рискуют жизнью, при этом продолжая выполнять свой профессиональный долг. Также Колесников рассказал, что сейчас служит в военной разведке.

«Служу в БАРС „Каскад“. Военная разведка. Говорить о том, где нахожусь и чем занимаюсь, по понятным причинам нельзя», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 24 ноября наградил автора telegram-канал WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Награда была дана за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.