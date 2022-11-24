Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Колесников рассказал о встрече с журналистом Семеном Пеговым за день до того, как его наградил президент России Владимир Путин орденом Мужества. Об этом парламентарий рассказал в соцсетях.
«Встретились с Семеном Пеговым незадолго до его награждения орденом Мужества. Указ об этом Президент Владимир Путин подписал вчера, 24 ноября», — сообщил Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Парламентарий добавил, что военкоры после начала спецоперации постоянно рискуют жизнью, при этом продолжая выполнять свой профессиональный долг. Также Колесников рассказал, что сейчас служит в военной разведке.
«Служу в БАРС „Каскад“. Военная разведка. Говорить о том, где нахожусь и чем занимаюсь, по понятным причинам нельзя», — добавил депутат.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 24 ноября наградил автора telegram-канал WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Награда была дана за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга.
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