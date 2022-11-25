В Сургуте на концерте «Руки вверх» гардероб не справился с количеством посетителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) местные жители, пришедшие на концерт легендарной группы «Руки вверх» не смогли сдать вещи в гардероб. Мероприятие проводилось в Ледовом Дворце спорта. Соответствующий пост с жалобами один из посетителей концерта разместил в местном паблике социальной сети «Вконтакте».

«Вчера (25.11) в Ледовом Дворце проходил концерт группы „Руки вверх“. Хотелось бы высказаться на тему отвратительной организации концерта. Людей было огромное количество, все стояли в очереди в гардероб, и в один момент работники гардероба говорят о том, что мест нет. Принимать одежду отказывались и говорили, чтобы люди шли в одежде в зал. Дошло до того, что взрослые люди скидывали свои шубы в кучу на пол в углу гардероба», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что стоимость билетов начиналась от 2900 рублей и выше. Но организация мероприятия не соответствовала затраченным средствам.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Ледового Дворца спорта и связался с руководством. В просьбе прокомментировать инцидент было отказано.

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