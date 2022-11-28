Прокуроры назвали две причины пожара с погибшими в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура выяснит обстоятельства гибели двух женщин в пожаре

29 ноября 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

К расследованию дела о смертельном пожаре подключились прокуроры Фото: Николай Бастриков © URA.RU Прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств гибели двух женщин в пожаре на Чайковского, 12 в Екатеринбурге. Представители надзорного ведомства уже назвали две возможные версии причины пожара. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области. «По имеющейся информации, в результате пожара погибли две женщины (24 и 66 лет). Кроме того, три человека, в том числе собственник квартиры, являющейся очагом пожара, пострадали, с отравлением продуктами горения они госпитализированы. Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования», — говорится в сообщении прокуроров. Также сотрудники надзорного ведомства дадут оценку деятельности ТСЖ «Чайковского 12» по поводу соблюдения норм пожарной безопасности. ТСЖ управляет многоквартирным домом, по поводу соблюдения норм пожарной безопасности. Пожар в девятиэтажном доме на Чайковского произошел вечером 28 ноября. В огне погибли две женщины, трое попали в больницы, остальных госпитализировали. К расследованию ЧП подключились следователи.

Прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств гибели двух женщин в пожаре на Чайковского, 12 в Екатеринбурге. Представители надзорного ведомства уже назвали две возможные версии причины пожара. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале прокуратуры Свердловской области. «По имеющейся информации, в результате пожара погибли две женщины (24 и 66 лет). Кроме того, три человека, в том числе собственник квартиры, являющейся очагом пожара, пострадали, с отравлением продуктами горения они госпитализированы. Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования», — говорится в сообщении прокуроров. Также сотрудники надзорного ведомства дадут оценку деятельности ТСЖ «Чайковского 12» по поводу соблюдения норм пожарной безопасности. ТСЖ управляет многоквартирным домом, по поводу соблюдения норм пожарной безопасности. Пожар в девятиэтажном доме на Чайковского произошел вечером 28 ноября. В огне погибли две женщины, трое попали в больницы, остальных госпитализировали. К расследованию ЧП подключились следователи.