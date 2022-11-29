В Перми из-за коммунальной аварии без воды осталось несколько зданий

На время ремонта водопровода в Перми отключена вода в нескольких зданиях
В результате утечки воды на ул. Луначарского от водоснабжения отключены несколько зданий в центре Перми. О сроках ремонта URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Новогор Прикамье».
«От водоснабжения отключены один жилой дом и несколько административных зданий. Организован подвоз воды. Ремонтные работы на аварийном участке начнутся с 14:00», — сообщили агентству в компании.
Ранее URA.RU публиковало видео с места коммунальной аварии. Потоки воды стекали по ул. Луначарского к Северной дамбе.
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