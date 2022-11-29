29 ноября 2022

В Перми из-за коммунальной аварии без воды осталось несколько зданий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
На время ремонта водопровода в Перми отключена вода в нескольких зданиях Фото:

В результате утечки воды на ул. Луначарского от водоснабжения отключены несколько зданий в центре Перми. О сроках ремонта URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Новогор Прикамье».

«От водоснабжения отключены один жилой дом и несколько административных зданий. Организован подвоз воды. Ремонтные работы на аварийном участке начнутся с 14:00», — сообщили агентству в компании.

Ранее URA.RU публиковало видео с места коммунальной аварии. Потоки воды стекали по ул. Луначарского к Северной дамбе.

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В результате утечки воды на ул. Луначарского от водоснабжения отключены несколько зданий в центре Перми. О сроках ремонта URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Новогор Прикамье». «От водоснабжения отключены один жилой дом и несколько административных зданий. Организован подвоз воды. Ремонтные работы на аварийном участке начнутся с 14:00», — сообщили агентству в компании. Ранее URA.RU публиковало видео с места коммунальной аварии. Потоки воды стекали по ул. Луначарского к Северной дамбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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