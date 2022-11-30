Место пожара на пермской ТЭЦ осмотрят следователи-криминалисты

На место пожара на пермской ТЭЦ-9 выехали специалисты краевого следственного управления СК РФ. Они будут разбираться в обстоятельствах и причинах происшествия.
«В настоящее время к месту пожара, произошедшем в одном из цехов города Перми, выехали сотрудники территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления СК РФ по Пермскому краю. После ликвидации пожара следователи приступят к проведению осмотра места происшествия», — сообщает telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало, что на место пожара также выехали специалисты Роспотребнадзора для взятия проб воздуха. По информации МЧС, на пермской ТЭЦ загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Из здания были эвакуированы более 500 человек. По уточненным данным пресс-службы краевого министерства здравоохранения, в результате пожара пострадали три человека.
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