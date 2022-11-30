Роспотребнадзор проверит воздух в районе пожара на пермской ТЭЦ

На место пожара на Пермской ТЭЦ-9 выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Специалисты проведут исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
«Отобранные пробы атмосферного воздуха будут незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU опубликовало видео с места пожара на Пермской ТЭЦ-9. По данным МЧС, там загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Из здания эвакуировали более 500 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших.
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