Роспотребнадзор проверит воздух в районе пожара на пермской ТЭЦ

30 ноября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Пробы воздуха будут отправлены для исследования в лабораторию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На место пожара на Пермской ТЭЦ-9 выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Специалисты проведут исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. «Отобранные пробы атмосферного воздуха будут незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Ранее URA.RU опубликовало видео с места пожара на Пермской ТЭЦ-9. По данным МЧС, там загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Из здания эвакуировали более 500 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших.

На место пожара на Пермской ТЭЦ-9 выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Специалисты проведут исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. «Отобранные пробы атмосферного воздуха будут незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Ранее URA.RU опубликовало видео с места пожара на Пермской ТЭЦ-9. По данным МЧС, там загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Из здания эвакуировали более 500 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших.