Роспотребнадзор проверит воздух в районе пожара на пермской ТЭЦ

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Пожаротушение мансарды по улице Хохрякова, 10. Тюмень, дым, пожар, тушение пожара
Пробы воздуха будут отправлены для исследования в лабораторию Фото:

На место пожара на Пермской ТЭЦ-9 выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Специалисты проведут исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

«Отобранные пробы атмосферного воздуха будут незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU опубликовало видео с места пожара на Пермской ТЭЦ-9. По данным МЧС, там загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Из здания эвакуировали более 500 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших.

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На место пожара на Пермской ТЭЦ-9 выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Специалисты проведут исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. «Отобранные пробы атмосферного воздуха будут незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ для проведения исследований. Ситуация остается на контроле управления», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Ранее URA.RU опубликовало видео с места пожара на Пермской ТЭЦ-9. По данным МЧС, там загорелась кровля котлово-турбинного цеха. Из здания эвакуировали более 500 человек. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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