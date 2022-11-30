30 ноября 2022

Экс-депутат Рады Кива призвал Зеленского не шутить с Путиным

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин не «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности РФ, считает Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и западным политикам не стоит шутить с президентом России Владимиром Путиным, провоцируя его идти на крайние меры. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Не шутите с Путиным, который понимает, что на кону стоит будущее России», — заявил Илья Кива в своем telegram-канале, комментируя слова Зеленского о том, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. Он подчеркнул, что Путина меньше всего беспокоит мнение иностранных политиков о нем.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что президент РФ «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности России. «Просто вспомните 24 февраля, когда все считали, что он не посмеет, а ракеты взяли и полетели», — добавил он.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. В Кремле отмечали, что РФ будет применять ядерное оружие только исходя из военной доктрины. Ранее Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин может применить ядерное оружие.

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и западным политикам не стоит шутить с президентом России Владимиром Путиным, провоцируя его идти на крайние меры. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Не шутите с Путиным, который понимает, что на кону стоит будущее России», — заявил Илья Кива в своем telegram-канале, комментируя слова Зеленского о том, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. Он подчеркнул, что Путина меньше всего беспокоит мнение иностранных политиков о нем. Экс-депутат Рады подчеркнул, что президент РФ «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности России. «Просто вспомните 24 февраля, когда все считали, что он не посмеет, а ракеты взяли и полетели», — добавил он. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. В Кремле отмечали, что РФ будет применять ядерное оружие только исходя из военной доктрины. Ранее Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин может применить ядерное оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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