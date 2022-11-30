Экс-депутат Рады Кива призвал Зеленского не шутить с Путиным

01 декабря 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности РФ, считает Илья Кива Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и западным политикам не стоит шутить с президентом России Владимиром Путиным, провоцируя его идти на крайние меры. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Не шутите с Путиным, который понимает, что на кону стоит будущее России», — заявил Илья Кива в своем telegram-канале , комментируя слова Зеленского о том, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. Он подчеркнул, что Путина меньше всего беспокоит мнение иностранных политиков о нем. Экс-депутат Рады подчеркнул, что президент РФ «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности России. «Просто вспомните 24 февраля, когда все считали, что он не посмеет, а ракеты взяли и полетели», — добавил он. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. В Кремле отмечали, что РФ будет применять ядерное оружие только исходя из военной доктрины. Ранее Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин может применить ядерное оружие.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и западным политикам не стоит шутить с президентом России Владимиром Путиным, провоцируя его идти на крайние меры. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Не шутите с Путиным, который понимает, что на кону стоит будущее России», — заявил Илья Кива в своем telegram-канале, комментируя слова Зеленского о том, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. Он подчеркнул, что Путина меньше всего беспокоит мнение иностранных политиков о нем. Экс-депутат Рады подчеркнул, что президент РФ «не дрогнет», если вопрос встанет о безопасности России. «Просто вспомните 24 февраля, когда все считали, что он не посмеет, а ракеты взяли и полетели», — добавил он. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. В Кремле отмечали, что РФ будет применять ядерное оружие только исходя из военной доктрины. Ранее Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин может применить ядерное оружие.