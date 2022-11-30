Пермячка похвасталась в соцсетях судаками

На рыбалке пермячка сначала порвала леску
Жительница Пермского края похвасталась в соцсети уловом из двух судаков. Фото рыб пермячка опубликовала в группе «Банда РПК в рыбалке в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Ну свою рыбку я поймала и довольная пошла домой. И да, попробовала жерлицы, пока что ни о чем, может еще разловлю», — пишет пермячка.
Первая попытка пермячки поймать рыбу окончилась неудачей. Рыба весом более 1,5 кг порвала леску. Нить на удочке пришлось перевязать, после чего девушке удалось поймать двух судаков на жерлицу. В комментариях пользователи похвалили рыбака и посоветовали в следующий раз брать леску толще.
Пермячка поймала двух жерлиц
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P