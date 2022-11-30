30 ноября 2022

Пермячка похвасталась в соцсетях судаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, зимняя рыбалка
На рыбалке пермячка сначала порвала леску Фото:

Жительница Пермского края похвасталась в соцсети уловом из двух судаков. Фото рыб пермячка опубликовала в группе «Банда РПК в рыбалке в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Ну свою рыбку я поймала и довольная пошла домой. И да, попробовала жерлицы, пока что ни о чем, может еще разловлю», — пишет пермячка.

Первая попытка пермячки поймать рыбу окончилась неудачей. Рыба весом более 1,5 кг порвала леску. Нить на удочке пришлось перевязать, после чего девушке удалось поймать двух судаков на жерлицу. В комментариях пользователи похвалили рыбака и посоветовали в следующий раз брать леску толще.

Пермячка поймала двух жерлиц

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Жительница Пермского края похвасталась в соцсети уловом из двух судаков. Фото рыб пермячка опубликовала в группе «Банда РПК в рыбалке в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Ну свою рыбку я поймала и довольная пошла домой. И да, попробовала жерлицы, пока что ни о чем, может еще разловлю», — пишет пермячка. Первая попытка пермячки поймать рыбу окончилась неудачей. Рыба весом более 1,5 кг порвала леску. Нить на удочке пришлось перевязать, после чего девушке удалось поймать двух судаков на жерлицу. В комментариях пользователи похвалили рыбака и посоветовали в следующий раз брать леску толще.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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