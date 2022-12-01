В РФ ужесточат требования к расселению из аварийного жилья

В России запретят растягивать сроки расселения людей из аварийного жилья

02 декабря 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

В России ужесточат требования к расселению аварийного жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют ужесточить требования к расселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «В Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого», — сообщают «Известия» со ссылкой на депутата. По его словам, за нарушение правил необходимо также ввести наказание. Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский отметил, что переселения из аварийного жилья успешно реализуется. Однако прирост такой категории жилья опережает программу. Якубовский заметил, что за последние пять лет в России объем дополнительной аварийной недвижимости вырос на 13 миллионов квадратных метров.

В России планируют ужесточить требования к расселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «В Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого», — сообщают «Известия» со ссылкой на депутата. По его словам, за нарушение правил необходимо также ввести наказание. Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский отметил, что переселения из аварийного жилья успешно реализуется. Однако прирост такой категории жилья опережает программу. Якубовский заметил, что за последние пять лет в России объем дополнительной аварийной недвижимости вырос на 13 миллионов квадратных метров.