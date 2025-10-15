В Сочи вербовали россиян на Украину

В аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе, который занимался вербовкой россиян для отправки на Украину. Об этом сообщила официальный представить МВД РФ Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что молодой человек действовал по указанию иностранного куратора. Посредством сети Интернет он подыскивал людей и вовлекал их в противоправную деятельность», — написала Волк в своем telegram-канале. Задержанный смог завербовать троих россиян.
По словам Волк, через другие страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористические организации. Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).
В июле сообщалось, что СКР установил более 3,5 тысяч иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. С начала российской спецоперации ВСУ активно вербует иностранных наемников, в том числе после открытия новых посольств в Латинской Америке. Однако не все готовы воевать: некоторые наемники, включая бойцов из Польши и Южной Кореи, сбегают с фронта после получения выплат.
