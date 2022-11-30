В Свердловской области нашли говядину, зараженную сальмонеллой

В говядине свердловского производителя обнаружили патогенный микроорганизм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в говядине одного из свердловских производителей сальмонеллы группы D — бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Проводя микробиологические исследования пробы отруба из говядины, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы обнаружили в мясе сальмонеллы группы D. Обсеменение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции», — рассказали в лаборатории.

Результаты исследования отправили заказчику — крупному региональному сельскохозяйственному предприятию. Он должен принять экстренные меры, чтобы не допустить зараженную говядину до покупателей. Ранее URA.RU сообщало, что в партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики.