В Свердловской области нашли говядину, зараженную сальмонеллой

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в говядине одного из свердловских производителей сальмонеллы группы D — бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
«Проводя микробиологические исследования пробы отруба из говядины, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы обнаружили в мясе сальмонеллы группы D. Обсеменение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции», — рассказали в лаборатории.
Результаты исследования отправили заказчику — крупному региональному сельскохозяйственному предприятию. Он должен принять экстренные меры, чтобы не допустить зараженную говядину до покупателей. Ранее URA.RU сообщало, что в партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики.
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