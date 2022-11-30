В Свердловской области нашли говядину, зараженную сальмонеллой

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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
В говядине свердловского производителя обнаружили патогенный микроорганизм Фото:

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в говядине одного из свердловских производителей сальмонеллы группы D — бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Проводя микробиологические исследования пробы отруба из говядины, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы обнаружили в мясе сальмонеллы группы D. Обсеменение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции», — рассказали в лаборатории.

Результаты исследования отправили заказчику — крупному региональному сельскохозяйственному предприятию. Он должен принять экстренные меры, чтобы не допустить зараженную говядину до покупателей. Ранее URA.RU сообщало, что в партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики.

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Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в говядине одного из свердловских производителей сальмонеллы группы D — бактерии, которые вызывают инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Информация об этом появилась на сайте референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «Проводя микробиологические исследования пробы отруба из говядины, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы обнаружили в мясе сальмонеллы группы D. Обсеменение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции», — рассказали в лаборатории. Результаты исследования отправили заказчику — крупному региональному сельскохозяйственному предприятию. Он должен принять экстренные меры, чтобы не допустить зараженную говядину до покупателей. Ранее URA.RU сообщало, что в партии семян базилика из Германии (входит в Евросоюз), поступившей в Екатеринбург, нашли семена опасного для урожая сорняка — повилики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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