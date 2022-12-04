Екатеринбуржцам расскажут про знаковый для города конфликт

05 декабря 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Оба отца-основателя Екатеринбурга увековечены в самом центре Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В новой энциклопедии про Екатеринбург, которую готовят к 300-летию города, опишут соперничество двух групп — представителей частного капитала (клан Демидовых) и государственников (Василий Татищев и Вильгельм де Геннин), — определившее развитие уральской столицы. Но поскольку авторы ограничены форматом издания, URA.RU попросило замглавы редколлегии, ведущего научного сотрудника института истории и археологии УрО РАН Константина Бугрова раскрыть подробности. «Эпоха основания Екатеринбурга — время больших конфликтов. Татищев приехал на Урал [в 1720 году], в общем, довольно случайно. Он сам себя наделил полномочиями [горного начальника], был человеком креативным, широко мыслящим. Перетянул высшее горное начальство из Соликамска в Екатеринбург (в сущности, ловко обойдя своего формального руководителя, ныне изрядно забытого немецкого горного инженера Блиера), и поссорился с [владельцами заводов] Демидовыми», — поделился доктор исторических наук Бугров. «Расследовать конфликт [в 1722 году] приехал Вильгельм де Геннин. Он, в отличие от Татищева, был инженером-практиком с большим опытом. Геннин не любил Татищева, но в споре Татищева с Демидовыми встал на сторону первого. Потом Геннин руководил строительством на Среднем Урале. А затем его в качестве начальника уральских заводов сменил Татищев. Прибыв в Екатеринбург, Татищев принялся пытаться изменить имя города на Екатеринск, и вообще сменить все немецкие наименования горных организаций на русские», — добавил ученый. Статья по теме К 300-летию екатеринбуржцам выдадут все секреты города И объяснил разницу между отцами-основателями города: «Дело в том, что Татищев-то видел Екатеринбург по-другому: он рассчитывал перенести в город ярмарку (бывшую тогда в Ирбите) и наделить его юридическим статусом города. То есть мыслил широко, думал, как сделать Екатеринбург столицей края, а де Геннин — практически. При нем и до середины XVIII века это и не город был, а военизированный завод-крепость, в котором обитало огромное количество солдат». Сам главный редактор энциклопедии Виктор Маслаков эту историческую коллизию прокомментировал так: «Именно их конфликт — Де Геннина и Татищева, взаимоисключающие точки зрения на развитие города позволили достичь обеих стратегических целей. Наш город — и город-завод, но Екатеринбург — и место силы евразийского развития России. Поэтому абсолютно справедливо, что на набережной Исети они стоят рядом. Выход книги запланирован на следующий год. Подготовку издания инициировали горадминистрация и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков. Фактически это новое издание, новая энциклопедия, хотя она и вобрала в себя наработки прошлых лет. В новой редакции будет в два раза больше — почти три тысячи — статей. Над ней работают десятки человек, среди которых не только ученые, но и видные общественные деятели. Помимо Маслакова, доктора экономических наук, это, например, вице-мэры Сергей Плахотин и Дмитрий Ноженко, экс-министр здравоохранения Владимир Климин, видные уральские историки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новой энциклопедии про Екатеринбург, которую готовят к 300-летию города, опишут соперничество двух групп — представителей частного капитала (клан Демидовых) и государственников (Василий Татищев и Вильгельм де Геннин), — определившее развитие уральской столицы. Но поскольку авторы ограничены форматом издания, URA.RU попросило замглавы редколлегии, ведущего научного сотрудника института истории и археологии УрО РАН Константина Бугрова раскрыть подробности. «Эпоха основания Екатеринбурга — время больших конфликтов. Татищев приехал на Урал [в 1720 году], в общем, довольно случайно. Он сам себя наделил полномочиями [горного начальника], был человеком креативным, широко мыслящим. Перетянул высшее горное начальство из Соликамска в Екатеринбург (в сущности, ловко обойдя своего формального руководителя, ныне изрядно забытого немецкого горного инженера Блиера), и поссорился с [владельцами заводов] Демидовыми», — поделился доктор исторических наук Бугров. «Расследовать конфликт [в 1722 году] приехал Вильгельм де Геннин. Он, в отличие от Татищева, был инженером-практиком с большим опытом. Геннин не любил Татищева, но в споре Татищева с Демидовыми встал на сторону первого. Потом Геннин руководил строительством на Среднем Урале. А затем его в качестве начальника уральских заводов сменил Татищев. Прибыв в Екатеринбург, Татищев принялся пытаться изменить имя города на Екатеринск, и вообще сменить все немецкие наименования горных организаций на русские», — добавил ученый. И объяснил разницу между отцами-основателями города: «Дело в том, что Татищев-то видел Екатеринбург по-другому: он рассчитывал перенести в город ярмарку (бывшую тогда в Ирбите) и наделить его юридическим статусом города. То есть мыслил широко, думал, как сделать Екатеринбург столицей края, а де Геннин — практически. При нем и до середины XVIII века это и не город был, а военизированный завод-крепость, в котором обитало огромное количество солдат». Сам главный редактор энциклопедии Виктор Маслаков эту историческую коллизию прокомментировал так: «Именно их конфликт — Де Геннина и Татищева, взаимоисключающие точки зрения на развитие города позволили достичь обеих стратегических целей. Наш город — и город-завод, но Екатеринбург — и место силы евразийского развития России. Поэтому абсолютно справедливо, что на набережной Исети они стоят рядом. Выход книги запланирован на следующий год. Подготовку издания инициировали горадминистрация и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков. Фактически это новое издание, новая энциклопедия, хотя она и вобрала в себя наработки прошлых лет. В новой редакции будет в два раза больше — почти три тысячи — статей. Над ней работают десятки человек, среди которых не только ученые, но и видные общественные деятели. Помимо Маслакова, доктора экономических наук, это, например, вице-мэры Сергей Плахотин и Дмитрий Ноженко, экс-министр здравоохранения Владимир Климин, видные уральские историки.