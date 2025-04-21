В Екатеринбурге на Сыромолотова, 17 произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai Solaris влетел в такую же иномарку, в результате чего погиб до приезда медиков. Подробности происшествия сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при выезде со второстепенной дороги на главную, в нарушение ПДД не предоставил преимущество в движении автомобилю аналогичной модели под управлением 21-летнего водителя, двигавшегося со стороны улицы Высоцкого в направлении Сиреневого бульвара, вследствие чего допустил с ним столкновение», — рассказали в ведомстве. Сотрудниками ГИБДД будет проведено расследование.
Известно, что стаж вождения погибшего мужчины составлял 29 лет. В каком состоянии он находился в момент аварии — покажет химико-токсикологическая экспертиза. Водитель второй иномарки в момент происшествия был трезв.
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