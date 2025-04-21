«Отличный пример»: Дудь* поддержал установку скейт-площадки у памятника Ленину в Верхней Пышме

Блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) поддержал авторов скейт-парка у памятника Ленину в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою позицию по теме Дудь озвучил в telegram-канале (более 900 тысяч подписчиков).
«Даже если убрать в сторону, что речь про памятник душегубу, по-моему, этот парк — замечательная история. Отличный пример того, как красиво и при этом вполне деликатно новая жизнь может встречаться со старой. <…> Не могу понять, открыт ли парк для катания сейчас, но если да, советую всем катающимся уральцам ловить момент — пока не разобрали», — написал блогер.
Под постом он организовал опрос. Более 60 тысяч респондентов (88%) ответили положительно на вопрос «Можно ли строить скейт-парк вокруг памятника Ленину?»
В площадку для скейтбордистов монумент, расположенный в сквере у ДК «Металлургов», превратили в начале апреля. Фото, как молодые люди делают трюки на рампе, опубликовала Федерация скейтбординга России. Реализовала проект команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики. Разлетевшиеся по telegram-каналам фото возмутили коммунистов и не только.
В мэрии поспешили заявить, что эта визуализация — чья-то шутка, скейт-площадка проектом отнесена в другое место, а территория вообще сейчас огорожена забором. Но вскоре стало понятно, вряд ли это так. Корреспондент URA.RU лично убедился, что рампа есть. А в Legato Construction агентству заявили, что действовали по договоренности с чиновниками. Днем 21 апреля URA.RU обратило внимание, что рампу накрыли тканью.
*Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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