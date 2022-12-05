США предотвратили удар по России, Украина готова дать гарантии безопасности: главное к 5 декабря

Российские бойцы отбросили ВСУ, не дав атаковать территории Донбасса, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США предотвратили удар Украины по РФ, испортив ракеты HIMARS. Киев готов дать гарантии безопасности, если Россия откажется от ядерного статуса. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 5 декабря.
- США предотвратили удар Украины по России. Авторы The Wall Street Journal уточняют, что для этого Вашингтон тайно модифицировал ракетные установки HIMARS, которые поставлял Киеву.
- В Офисе Зеленского заявили о готовности дать РФ гарантии безопасности. Но только при условии, если Москва откажется от ядерного вооружения.
- Итоги спецоперации РФ на территории Украины скажутся на безопасности всей Восточной Европы и Евразии, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он также подчеркнул, что на безопасность Европы повлияют результаты переговоров между РФ и Украиной.
- В Минобороны РФ заявили, что российская армия отбила атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Украинские войска отступили на прежние позиции и не смогли атаковать Донецкую и Луганскую народные республики.
- ВСУ также обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке. Частично обрушилась кровля и фасад здания, сообщает корреспондент URA.RU.
- Президент РФ Эммануэль Макрон назвал единственный, по его мнению, способ разрешить конфликт на Украине. Для этого он призвал западные страны прислушиваться к президенту РФ Владимиру Путину.
- Украина готовит провокацию для выявления лояльных России жителей Херсона. По словам внештатного советника врио губернатора региона Александра Малькевича, для этого украинские власти города объявили о частичном снятии запрета на пересечение Днепра.
- Трое российских военных погибли при атаке украинских войск на российские военные аэродромы. В Минобороны РФ уточнили, что также четверо солдат РФ оказались ранены.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.