Советник главы Херсонщины: Украина разрешила вернуться в Херсон, чтобы поймать лояльных РФ граждан

05 декабря 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Александр Малькевич уточнил, что Украина разрешила вернуться в Херсон жителям, но это является провокацией Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовит провокацию, которая заключается в том, чтобы выявить жителей Херсона, которые лояльны России. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич. «Готовится страшная провокация: оккупационные украинские власти в Херсоне объявили о „частичном снятии запрета на пересечение Днепра“ с 3 по 5 декабря. <…> Сделано это якобы для того, чтобы „желающие люди“ могли выехать в Херсон. То есть въехать. По моей информации, основная задача — попытка задержать лояльных России херсонцев», — уточнил Малькевич в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что был задержан предприниматель, который занимался речными перевозками. В связи с этим советник делает вывод, что перевозку будет осуществлять подконтрольный Службе безопасности Украины (СБУ) человек. Ранее Малькевич заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) казнили в Херсоне более сотни мирных жителей, сообщает телеканал 360. Также он говорил и о том, что украинские войска размещают артиллерию в жилой застройке города с целью провокации ВС РФ. В числе прочего, советник врио губернатора уточнил, что украинские войска готовят Херсон «под списание», пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. 9 ноября командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести российские войска из Херсона, с правого берега Днепра на левый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина готовит провокацию, которая заключается в том, чтобы выявить жителей Херсона, которые лояльны России. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич. «Готовится страшная провокация: оккупационные украинские власти в Херсоне объявили о „частичном снятии запрета на пересечение Днепра“ с 3 по 5 декабря. <…> Сделано это якобы для того, чтобы „желающие люди“ могли выехать в Херсон. То есть въехать. По моей информации, основная задача — попытка задержать лояльных России херсонцев», — уточнил Малькевич в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что был задержан предприниматель, который занимался речными перевозками. В связи с этим советник делает вывод, что перевозку будет осуществлять подконтрольный Службе безопасности Украины (СБУ) человек. Ранее Малькевич заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) казнили в Херсоне более сотни мирных жителей, сообщает телеканал 360. Также он говорил и о том, что украинские войска размещают артиллерию в жилой застройке города с целью провокации ВС РФ. В числе прочего, советник врио губернатора уточнил, что украинские войска готовят Херсон «под списание», пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. 9 ноября командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести российские войска из Херсона, с правого берега Днепра на левый.