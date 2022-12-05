Куйвашев раскрыл, сколько денег выплатили участникам спецоперации на Украине из Свердловской области

Объем выплат свердловчанам, принимающим участие в спецоперации, превысил 478 миллионов рублей

06 декабря 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Куйвашев заявил, что сумма выплат превысила 478 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Областное правительство выплатило свердловчанам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, около 478 миллионов рублей. Об этом на заседании заксобрания заявил глава региона Евгений Куйвашев. «Объем выплат гражданам, принимающим участие в СВО, превысил 478 миллионов рублей», — сообщил губернатор. Трансляция заседания идет на youtube-канале законодательного собрания. Ранее департамент информационной политики заявлял, что выплата членам семьи назначается автоматически после того, как списки из муниципальных образований поступают в минсоцполитики Свердловской области. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Ее завершили 28 октября, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам, где сообщил, что РФ вынуждена начать спецоперацию на Украине. Однако глава страны уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Областное правительство выплатило свердловчанам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, около 478 миллионов рублей. Об этом на заседании заксобрания заявил глава региона Евгений Куйвашев. «Объем выплат гражданам, принимающим участие в СВО, превысил 478 миллионов рублей», — сообщил губернатор. Трансляция заседания идет на youtube-канале законодательного собрания. Ранее департамент информационной политики заявлял, что выплата членам семьи назначается автоматически после того, как списки из муниципальных образований поступают в минсоцполитики Свердловской области. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Ее завершили 28 октября, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам, где сообщил, что РФ вынуждена начать спецоперацию на Украине. Однако глава страны уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.