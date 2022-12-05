На счетах пермских коммунистов хранятся десятки миллионов рублей

Больше всего денег партии тратят на содержание реготделений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На счетах крайкома КПРФ в Пермском крае по итогам третьего квартала осталось 44 млн рублей. Это больше, чем остатки на счетах всех региональных отделений партий, вместе взятых. Такие данные опубликованы крайизбирком на сайте по итогам проведенного им анализа доходов партий за третий квартал 2022 года. Всего на счетах совокупно по всем партиям хранится 58,6 млн рублей.

В третьем квартале КПРФ получили 3 млн рублей. Из них 2,9 млн рублей коммунистам пришло от федерального офиса. Почти все деньги ушли на содержание крайкома (2,6 млн рублей). Порядка 226 тысяч партия потратила на мероприятия, связанные с пропагандой, 190 тысяч — на публичные мероприятия.

На счете «Единой России» по итогам третьего квартала осталось 12,9 млн рублей. Реготделение за это время получило 10,6 млн рублей, из которых 9,2 млн рублей было передано центральным офисом партии. Еще 1,3 млн рублей единороссы получили в виде пожертвований от юрлиц, а также продали имущества на 717 тысяч. Потратила партия 9,5 млн рублей, из которых 7,7 млн рублей было направлено на содержание краевого отделения. На информирование жителей о работе ЕР ушло 1,3 млн рублей, на публичные мероприятия — 451 тысяча.

У эсеров на счетах хранится 1,3 млн рублей. В период с июня по сентябрь партия получила 295 тысячи от федеральной «Справедливой России». А потратила — 1,1 млн рублей (были остатки со второго квартала). Из это суммы 780 тысяч ушло на содержание краевого отделения, а 350 тысяч эсеры направили в избирательные фонды.

«Яблоко» оставило на счете 167,8 тысячи. В третьем квартале партия получила от Москвы 124 млн рублей, и, с учетом остатков второго квартала, потратила на содержание реготделения 131,3 млн рублей. У «Новых людей» осталось 167,8 тысячи. Затраты в третьем квартале составили 533 тысяч, все деньги ушли на реготделение.

Самой бедной партией стала ЛДПР. На счетах партии хранится только 5 тысяч. Реготделение получило от федерального офиса 294 тысячи, а потратило — 280 тысяч. Из них на информирование ушло 233 тысячи, и только 38,4 тысячи было направлено на содержание краевого офиса.