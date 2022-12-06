В Перми детей с инвалидностью будут бесплатно учить балету

07 декабря 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Балет помогает развивать пластику тела и формировать осанку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми для детей с ограничениями по здоровью открыли балетный класс. Заниматься в нем можно будет бесплатно. «Пермская общественная организация „Счастье Жить“ сообщила о начале работы бесплатного балетного класса для детей с инвалидностью. Ребята будут заниматься в „Доме Счастья“ на ул. Шоссе Космонавтов, 181а», — пишет «Текст». Заниматься балетом с детьми будет хореограф Татьяна Гинзбург. Ее педагогический стаж — 20 лет. Педагог считает, что уроки классической хореографии развивают пластику тела и формируют правильную осанку. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили свыше 16,5 миллионов рублей на развитие своих инициатив.

В Перми для детей с ограничениями по здоровью открыли балетный класс. Заниматься в нем можно будет бесплатно. «Пермская общественная организация „Счастье Жить“ сообщила о начале работы бесплатного балетного класса для детей с инвалидностью. Ребята будут заниматься в „Доме Счастья“ на ул. Шоссе Космонавтов, 181а», — пишет «Текст». Заниматься балетом с детьми будет хореограф Татьяна Гинзбург. Ее педагогический стаж — 20 лет. Педагог считает, что уроки классической хореографии развивают пластику тела и формируют правильную осанку. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили свыше 16,5 миллионов рублей на развитие своих инициатив.