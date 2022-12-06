06 декабря 2022

В Перми детей с инвалидностью будут бесплатно учить балету

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Екатеринбург, балет, балетная школа
Балет помогает развивать пластику тела и формировать осанку Фото:

В Перми для детей с ограничениями по здоровью открыли балетный класс. Заниматься в нем можно будет бесплатно.

«Пермская общественная организация „Счастье Жить“ сообщила о начале работы бесплатного балетного класса для детей с инвалидностью. Ребята будут заниматься в „Доме Счастья“ на ул. Шоссе Космонавтов, 181а», — пишет «Текст».

Заниматься балетом с детьми будет хореограф Татьяна Гинзбург. Ее педагогический стаж — 20 лет. Педагог считает, что уроки классической хореографии развивают пластику тела и формируют правильную осанку.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили свыше 16,5 миллионов рублей на развитие своих инициатив.

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В Перми для детей с ограничениями по здоровью открыли балетный класс. Заниматься в нем можно будет бесплатно. «Пермская общественная организация „Счастье Жить“ сообщила о начале работы бесплатного балетного класса для детей с инвалидностью. Ребята будут заниматься в „Доме Счастья“ на ул. Шоссе Космонавтов, 181а», — пишет «Текст». Заниматься балетом с детьми будет хореограф Татьяна Гинзбург. Ее педагогический стаж — 20 лет. Педагог считает, что уроки классической хореографии развивают пластику тела и формируют правильную осанку. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили свыше 16,5 миллионов рублей на развитие своих инициатив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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