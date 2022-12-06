В Перми детей с инвалидностью будут бесплатно учить балету

В Перми для детей с ограничениями по здоровью открыли балетный класс. Заниматься в нем можно будет бесплатно.
«Пермская общественная организация „Счастье Жить“ сообщила о начале работы бесплатного балетного класса для детей с инвалидностью. Ребята будут заниматься в „Доме Счастья“ на ул. Шоссе Космонавтов, 181а», — пишет «Текст».
Заниматься балетом с детьми будет хореограф Татьяна Гинзбург. Ее педагогический стаж — 20 лет. Педагог считает, что уроки классической хореографии развивают пластику тела и формируют правильную осанку.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получили свыше 16,5 миллионов рублей на развитие своих инициатив.
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