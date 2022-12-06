Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ

Зам главврача горбольницы №1 Челябинска Угнивенко: при затяжном кашле нужно сдать пакет анализов
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, угнивенко максим
Максим Угнивенко советует не затягивать с лечением длительного кашля Фото:

Кашель, который длится больше месяца, требует обязательного обращения к врачу. О том, как определить его причины, рассказал заместитель главного врача горбольницы №1 Челябинска Максим Угнивенко.

«Если ваш кашель более трех-четырех недель, то требует обязательного обращения к врачу. Нужно сделать исследования и анализы: общий и биохимический анализ крови; рентген легких; риноскопию; фарингоскопию; посев мокроты; электрокардиограмму; гастроскопию; исследования бронхов и легких; ПЦР на COVID-19, коклюш и другие инфекции. Лечение назначается после результатов», — написал Максим Угнивенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, длительный кашель после ОРВИ может сохраняться из-за поствирусного синдрома гиперреактивности бронхов. Причинами затяжного кашля также могут быть коклюш, синдром постназального затекания, аллергические патологии, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, прием лекарств.

Ранее главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как вовремя распознать и избежать тромбоза. По его словам, случаи тромбоза участились из-за коронавируса.

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Кашель, который длится больше месяца, требует обязательного обращения к врачу. О том, как определить его причины, рассказал заместитель главного врача горбольницы №1 Челябинска Максим Угнивенко. «Если ваш кашель более трех-четырех недель, то требует обязательного обращения к врачу. Нужно сделать исследования и анализы: общий и биохимический анализ крови; рентген легких; риноскопию; фарингоскопию; посев мокроты; электрокардиограмму; гастроскопию; исследования бронхов и легких; ПЦР на COVID-19, коклюш и другие инфекции. Лечение назначается после результатов», — написал Максим Угнивенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, длительный кашель после ОРВИ может сохраняться из-за поствирусного синдрома гиперреактивности бронхов. Причинами затяжного кашля также могут быть коклюш, синдром постназального затекания, аллергические патологии, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, прием лекарств. Ранее главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, как вовремя распознать и избежать тромбоза. По его словам, случаи тромбоза участились из-за коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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