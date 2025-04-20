Челябинским рыбакам напомнили запреты на вылов рыбы в 2025 году

Рыбакам Челябинской области напомнили основные запреты на вылов рыбы, которые продолжают действовать в регионе в 2025 году. Первые временные ограничения вводятся уже с 25 апреля, сообщили URA.RU в региональном Отделе госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.
«Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов на реке Теча. Запретные сроки (периоды) всех видов водных биоресурсов с 25 апреля по 5 июня — в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах, озере Улагач, и с 5 мая по 15 июня — в других водных объектах рыбохозяйственного значения области», — уточнили в ведомстве.
В этот период можно рыбачить одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавучих средств) с общим количеством крючков не более двух штук у одного рыбака. Кроме того, запрещено добывать сиговые виды рыб с 1 ноября по 10 декабря в озёрах Тургояк, Увильды, Большой Кисегач. Категорически нельзя ловить такие виды рыб как стерлядь, таймень, хариус, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа), артемия, артемия на стадии цист.
Законом установлены минимальные размеры или вес рыб, которые можно унести домой. Это судак менее 35 сантиметров, щука, жерех, сазан и карп — 30 сантиметров, лещ 20 сантиметров, а рак — всего девять сантиметров. Также установлены суточные лимиты на пойманную рыбу, сиг и рипус можно поймать не более трех килограммов или одну штуку, а лещ, судак, язь, щука, сазан, карась, плотва, окунь — не более пяти килограммов суммарно.
Председатель областного комитета по вопросам рыболовства Михаил Акатьев сообщил, что в этот период разрешается рыбачить исключительно с берега, используя одну снасть, оснащенную не более чем двумя крючками. При этом тройной крючок, несмотря на наличие трех жал, считается одним крючком. Подробные правила рыбалки в период нереста доступны на портале URA.RU.
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