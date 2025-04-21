На передовую спецоперации в войска поступила сделанная в Златоусте (Челябинская область) точная копия иконы «Спас Нерукотворный», переданной президентом РФ Владимиром Путиным министру обороны. Как URA.RU рассказал директор «Оружейной фабрики „Златоуст“» Олег Трубин, работа над изделием заняла полгода.
«Чтобы обеспечить полное соответствие оригиналу, сначала создали 3D-модель, наши инженеры прописали управляющую программу для создания объемного орнамента. Впоследствии его покрыли золотом высшей пробы и инкрустировали ювелирными камнями», — рассказал URA.RU Трубин.
Началось изготовление с работы иконописца. На следующих этапах подключились гравер, художник, полировщик, ювелир, травщик, раздельщик. Всего было задействовано 12 специалистов.
Икону в войска группировки «Центр» доставил помощник командира соединения Центрального военного округа по работе с верующими бойцами, иерей Роман. Икона будет перевозиться по передовым позициям. Передача образа состоялась в комплексе «Саур-Могила».
Новгородская икона «Спас Нерукотворный» была написана в 12 веке. По преданию, художник не смог изобразить Иисуса Христа. И тогда Бог умыл лицо, отер его убрусом. На черепице проявился отпечаток лика Христа, который он передал художнику. Образ стал первой христианской иконой.
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