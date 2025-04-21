Молния сожгла вахтовый «Урал» в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за грозы сгорел грузовой автомобиль
Из-за грозы сгорел грузовой автомобиль Фото:

В Сосновском районе Челябинской области из-за грозы сгорел автомобиль «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На железнодорожном переезде „Бутаки“ сгорел автомобиль „Урал“. Пострадавших нет. Загорелся из-за грозы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выезжали две пожарных автоцистерны. Автомобиль занимался перевозками рабочих на вахту. Были ли рабочие в автомобиле в момент инцидента, не сообщается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области из-за грозы сгорел автомобиль «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «На железнодорожном переезде „Бутаки“ сгорел автомобиль „Урал“. Пострадавших нет. Загорелся из-за грозы», — сообщили в пресс-службе ведомства. На место выезжали две пожарных автоцистерны. Автомобиль занимался перевозками рабочих на вахту. Были ли рабочие в автомобиле в момент инцидента, не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...