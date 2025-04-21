Молния сожгла вахтовый «Урал» в Челябинской области

Из-за грозы сгорел грузовой автомобиль
В Сосновском районе Челябинской области из-за грозы сгорел автомобиль «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«На железнодорожном переезде „Бутаки“ сгорел автомобиль „Урал“. Пострадавших нет. Загорелся из-за грозы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На место выезжали две пожарных автоцистерны. Автомобиль занимался перевозками рабочих на вахту. Были ли рабочие в автомобиле в момент инцидента, не сообщается.
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