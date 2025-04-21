Чистая прибыль челябинской компании по добыче золота выросла в 13 раз

«Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) в 13 раз увеличила свою чистую прибыль в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «ЮГК», в абсолютном выражении показатель составил 8,8 млрд рублей.
«Компания объявляет финансовые результаты по международным стандартам финотчетности за 2024 год. Чистая прибыль составила 8,8 млрд рублей, увеличившись в 13 раз по сравнению с 2023 годом», — уточнили URA.RU в компании.
На финансовый результат компании повлияла положительная динамика на мировом золотом рынке и ослабление национальной валюты. Это позволило увеличить маржу от продажи золота. Показатель EBITDA компании также продемонстрировал рост, составив 34,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA почти не изменялась, оставшись на уровне 45,3%. Год назад индикатор составлял 45,6%.
«Компания успешно завершила 2024 год несмотря на ряд вызовов. По итогу года производство золота полностью восстановили на Уральском хабе, а финансовые результаты показали уверенный рост на фоне положительной ценовой конъюнктуры и эффективного управления операционными расходами», — подчеркнул финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.
Клецкин добавил, что поддержка со стороны одного из крупных инвестиционных партнеров, компании «ААА Управление капиталом», подтвердила доверие к инвестиционной истории компании. Ключевыми проектами «ЮГК» остались ГОК «Высокое» и активы в Хакасии. Объекты увеличат объем производства в Сибирском хабе. В 2025 году «Высокое», спрогнозировали в компании, выйдет на полную проектную мощность, а производство золота на активах в Хакасии вырастет более чем на 20%.
После публикации отчетности котировки акций «ЮГК» на Мосбирже выросли. В 12:50 по уральскому времени рост достигал 3,57%. В момент публикации результат выправился и примерно находится на уровне торгов предыдущего дня.
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