В Магнитогорске проверят камеру нарушений ПДД после неверного штрафа

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, проверят камеру фиксации нарушений правил дорожного движения после того, как один из водителей отменил несправедливо назначенный штраф. Он сумел доказать, что не нарушил ПДД и штраф было выписан незаконно. Саму камеру проверят и откалибруют.
«Информация о необходимости корректировки работы комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере БДД, расположенного на пересечении ул. Советская — ул. Зелёный Лог, направлена в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения», — цитируют ответ пресс-службы полиции Магнитогорска на сайте «Верстов.Инфо». В ведомстве предложили обжаловать полученные штрафы в течение десяти дней.
Водитель из Магнитогорска получил штраф за превышение скорости до 86 километров в час и рассказал об этом в одном из городских пабликов. Он поднял записи видеорегистратора за этот день и сумел доказать, что ехал с соблюдением скоростного режима. Штраф удалось оспорить. Другие водители также рассказали, что получили аналогичные взыскания и также сумели их оспорить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!