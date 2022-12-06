В Челябинске оштрафовали три фирмы за неконкурентную поставку запчастей для трамваев

07 декабря 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

УФАС накажет шесть компаний за поставки запчастей Фото: Илья Московец © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Челябинске выписало штраф трем компаниям на семь миллионов рублей за антиконкурентное соглашение. Как сообщила пресс-служба ведомства, санкции предъявлены за поставки запчастей для трамваев и троллейбусов. «Челябинское УФАС на семь миллионов рублей оштрафовало участников картеля на торгах по запчастям для трамваев и троллейбусов. Как три компании на протяжении трех лет реализовывали антиконкурентное соглашение», — сообщили в УФАС. Среди наказанных компании ООО «Челябтранссервис» и ООО «Арсенал-Т» из Челябинска, ООО «Новотех» из Екатеринбурга. Антимонопольщики раскрыли применявшиеся схемы. Специалисты УФАС использованные модели поведения описали как «вальс-карусель», «единственный поставщик» и «таран». В ведомстве добавили, что картель был шире. В договоренностях участвовали еще шесть предприятий. Все их привлекут к административной ответственности.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Челябинске выписало штраф трем компаниям на семь миллионов рублей за антиконкурентное соглашение. Как сообщила пресс-служба ведомства, санкции предъявлены за поставки запчастей для трамваев и троллейбусов. «Челябинское УФАС на семь миллионов рублей оштрафовало участников картеля на торгах по запчастям для трамваев и троллейбусов. Как три компании на протяжении трех лет реализовывали антиконкурентное соглашение», — сообщили в УФАС. Среди наказанных компании ООО «Челябтранссервис» и ООО «Арсенал-Т» из Челябинска, ООО «Новотех» из Екатеринбурга. Антимонопольщики раскрыли применявшиеся схемы. Специалисты УФАС использованные модели поведения описали как «вальс-карусель», «единственный поставщик» и «таран». В ведомстве добавили, что картель был шире. В договоренностях участвовали еще шесть предприятий. Все их привлекут к административной ответственности.